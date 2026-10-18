تتمثل إجابة سؤال «شروط صلح الحديبية» في اتفاق عُقد في مارس 628 م (ذو القعدة 6 هـ) بين النبي محمد، ممثلاً لدولة المدينة، وقريش مكة. وقد نص الاتفاق على هدنة لمدة عشر سنوات، مع السماح لمحمد وأتباعه بأداء فريضة الحج إلى مكة في العام التالي. كما تضمنت بنود الصلح تفاصيل حول إعادة المهاجرين، حيث تم استثناء النساء المؤمنات اللواتي هاجرن من مكة إلى المدينة من بند الإعادة، وذلك بعد نزول الآية 10 من سورة الممتحنة.

بنود الهدنة وتأثيرها على العلاقات بين المدينة ومكة

جاء هذا الاتفاق التاريخي ليضع حداً مؤقتاً للتوترات والصراعات المستمرة بين الجانبين. فقد نصت البنود الأساسية على وقف الأعمال العدائية لمدة عقد كامل من الزمن، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تقليل التوترات العسكرية والأمنية بين دولة المدينة المنورة وقبيلة قريش في مكة المكرمة. وقد مثل هذا التوقف فرصة كبيرة لكلا الطرفين لإعادة ترتيب شؤونهما الداخلية والخارجية بعيداً عن ساحات القتال.

من الجوانب المهمة التي تناولها الاتفاق هو موضوع التنقل والزيارة الدينية. فقد منح الاتفاق النبي محمد ومن اتبعه الحق في أداء فريضة الحج إلى مكة المكرمة في العام الذي يلي توقيع الصلح. كان لهذا البند دلالات دينية وسياسية عميقة، إذ أنه اعترف ضمنياً بحق المسلمين في زيارة البيت الحرام وأداء شعائرهم الدينية، مما شكل خطوة نحو كسر حاجز الخوف والحظر الذي كان مفروضاً عليهم سابقاً.

على الرغم من أن الاتفاق قد حقق هدنة مؤقتة وقلل من حدة الصراع المباشر، إلا أن جذور الخلافات السياسية والاجتماعية لم تنتهِ تماماً. فقد استمرت التحركات الدبلوماسية والتحالفات القبلية تلعب دوراً محورياً في المشهد العام لشبه الجزيرة العربية خلال فترة الهدنة هذه.

قضية المهاجرين واستثناء النساء المؤمنات

أحد البنود الجدلية في الاتفاق كان يتعلق بإعادة الأفراد الذين يهاجرون من طرف إلى آخر. ومع ذلك، واجه تطبيق هذا البند تحدياً كبيراً فيما يخص النساء المؤمنات اللواتي هاجرن من مكة إلى المدينة. فلم يطبق المسلمون بند إعادة هؤلاء النساء إلى مكة، مستندين في ذلك إلى حكم شرعي جديد نزل أثناء المفاوضات أو shortly بعدها.

تحديداً، جاء هذا الاستثناء بعد نزول الآية 10 من سورة الممتحنة (القرآن 60:10)، والتي أوضحت موقف المجتمع الإسلامي الجديد من النساء اللائي يهاجرن باحثات عن الدين. أدى هذا التفسير الديني إلى تعديل التطبيق العملي لبنود الصلح المتعلقة بإعادة المهاجرين، مما خلق سابقة قانونية ودينية مهمة في التعامل مع قضايا الهجرة والانتماء في ذلك الوقت.

انهيار الاتفاق ونتائجه النهائية

لم يكتب الطويل الأمد لهذا الاتفاق، إذ انتهى فعلياً نتيجة لتطور أحداث خارج نطاق بنود الصلح المباشرة. فقد اندلع صراع جديد عندما هاجمت قبيلة بني بكر، التي كانت حليفة لقريش، قبيلة خزاعة، التي كانت بدورها حليفة لمحمد. ولم يكن هذا الهجوم عملًا منفرداً، بل تلقى دعماً مباشراً من أفراد ينتمون إلى قبيلة قريش، مما اعتبر خرقاً لروح الهدنة واتفاقية الحياد.

شكل هذا الهجوم الذريعة والنقطة الفاصلة التي أدت إلى نهاية الهدنة وعادت الأمور إلى مسارها العسكري. وقد ساهم هذا التصعيد بشكل مباشر في فتح مكة من قبل المسلمين عام 630 م، مما أنهى هيمنة قريش على المدينة المقدسة وأدخل المنطقة في مرحلة جديدة من الوحدة تحت راية الدولة الإسلامية الناشئة. وهكذا، رغم أن شروط صلح الحديبية وضعت هدنة لعشر سنوات، فإن الأحداث الميدانية والتحالفات القبلية سرعان ما أعادت زخم الصراع حتى اكتملت النتيجة النهائية بفتح مكة.