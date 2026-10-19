ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى ٥٣٫٥٣ جنيهًا للدولار الواحد، بزيادة طفيفة قدرها ٠٫٠٦ جنيه (أي ٠٫١١٪) مقارنةً بيوم أمس. هذه الزيادة تأتي في ظل استمرار التقلبات اليومية المعتادة في السوق، التي يحركها تغيرات الطلب على الدولار من البنوك والتجار والمستوردين، إضافةً إلى حركة أداء الدولار عالميًا مقابل سلالات العملات الرئيسية. لا يوجد حدث استثنائي اليوم، لكن الحركة الصغيرة تعكس توازنًا دقيقًا بين العرض والطلب في الساعات الأولى من التداول.

العملة السعر الدولار الأمريكي 53.53 جنيه اليورو 60.09 جنيه الريال السعودي 14.25 جنيه الجنيه الإسترليني 71.35 جنيه الدينار الكويتي 172.55 جنيه الدرهم الإماراتي 14.58 جنيه

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

الجنيه المصري لم يشهد ضغطًا كبيرًا اليوم، لكن ارتفاع الدولار يُذكّر بأن كل قرش يُضاف إلى سعر العملة الأمريكية يعني أن شراء السلع المستوردة أو السفر أو حتى تحويل الأموال للخارج يصبح أغلى قليلًا. أما بالنسبة للمدخرين الذين يحتفظون بأموالهم بالدولار، فالفرق لا يُذكر اليوم، لكنه يُضاف تدريجيًّا مع تكرار الحركات المماثلة عبر الأيام.

بقية العملات

اليورو انخفض طفيفًا إلى ٦٠٫٠٩ جنيهات للوحدة — أي خسارة ٠٫٠١ جنيه (٠٫٠١٪). هذا الانخفاض الضئيل لا يؤثر عمليًّا على المعاملات اليومية، لكنه يشير إلى أن اليورو فقد جزءًا بسيطًا من قوته النسبية أمام الدولار عالميًا، ما انعكس على سعره المحلي. الريال السعودي ظل ثابتًا تمامًا عند ١٤٫٢٥ جنيهًا — دون تغيير يُذكر (٠٫٠٠٪). هذا الاستقرار يُسهّل التخطيط لعمليات الدفع أو التحويلات إلى المملكة، خاصةً للمصريين العاملين هناك أو لأصحاب المشاريع المرتبطة بالسوق السعودي. الجنيه الإسترليني سجّل ارتفاعًا أكثر وضوحًا: ٧١٫٣٥ جنيهًا للوحدة، بزيادة ٠٫١٥ جنيه (٠٫٢١٪). هذه القفزة الصغيرة تجعل الرحلات إلى بريطانيا أو دراسة الطلاب هناك أو حتى شراء البضائع البريطانية أقل جاذبية قليلًا اليوم مقارنةً بيوم أمس. الدينار الكويتي ارتفع أيضًا، ليصل إلى ١٧٢٫٥٥ جنيهًا للدينار، بزيادة ٠٫٣٦ جنيه (٠٫٢١٪). وهو أعلى سعر بين العملات المذكورة، ما يجعل التحويلات إليه أو التعامل معه أكثر تكلفة الآن. أما الدرهم الإماراتي، فارتفع هو الآخر بنسبة ٠٫١١٪ ليصل إلى ١٤٫٥٨ جنيهًا للدرهم. وهذا يعني أن شراء السلع أو الخدمات من الإمارات أو حتى السفر إليها يتطلب مبلغًا إضافيًّا بسيطًا اليوم. كل هذه التغيرات تحدث ضمن نطاق ضيق جدًّا، ولا تتطلب تعديلات فورية في الميزانيات الشخصية أو التجارية، لكنها تُذكّر بأن الجنيه لا يتحرك وحده، بل يتأثر بما يحدث في الأسواق العالمية وبما يطلبه الناس محليًّا من عملات أجنبية.