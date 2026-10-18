تجربة شهرية تكشف نقاط قوة وضعف في الميزات البرمجية

أثبتت ساعة Apple Watch Series 12 كفاءة عالية خلال اختبار استمر شهراً كاملاً، حيث قدمت بديلاً منافساً لجهاز WHOOP. ورغم الأداء المتميز للأجهزة القابلة للارتداء من آبل، إلا أن الكاتب أعرب عن افتقاده لميزة برمجية محددة كانت متوفرة في الجهاز المنافس.

تركز الملاحظة على طريقة حساب الأيام بناءً على وقت النوم، وهي ميزة تميز بها نظام WHOOP. يرى الكاتب أن هذا النهج أكثر منطقية عند تتبع النشاط الرياضي مقارنة بالنظام التقليدي.

نظام WHOOP يراعي توقيت النوم بدلاً من التقويم الثابت

يعتمد نظام WHOOP على ربط الأيام الزمنية بوقت ذهاب المستخدم للنوم، ولا يلتزم بساعات ثابتة مدتها 24 ساعة تبدأ وتنتهي عند منتصف الليل. هذا يعني أن التمارين الرياضية التي تُمارَس بعد منتصف الليل تحسب ضمن اليوم الحالي الذي بدأ فيه النشاط.

على سبيل المثال، تُحسب نزهة المشي الليلية ضمن يوم البدء وليس اليوم التالي وفقاً لهذا النظام. يوفر هذا الأسلوب مرونة أكبر للمستخدمين الذين يمارسون نشاطاً بدنياً في ساعات متأخرة من الليل، مما يجعل تتبع البيانات الصحية أكثر دقة من منظور بيولوجي.

تطبيق Health الجديد وتأجيل إطلاقه حتى نهاية العام

كانت شركة آبل تعمل على تطوير تطبيق Health الجديد، الذي يتميز بواجهة سهلة القراءة والتنقل. يتضمن التطبيق ميزات مبتكرة مثل الاستعداد والعمر الصحي، مع دمج الميزات الحالية كالعلامات الحيوية والنوم في مكان واحد.

لم يتم إصدار التطبيق رسمياً بعد، إذ كان متاحاً لفترة وجيزة في نسخة iOS 27.2 قبل إزالته. ذكرت آبل عودة التطبيق في نسخة تجريبية لاحقة من نظام التشغيل هذا العام، ومن المرجح أن تكون هذه النسخة هي iOS 27.3.

من المتوقع دخول الإصدار التجريبي قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يكون الإطلاق الرسمي قبل نهاية ديسمبر. يظل التركيز منصباً على تحسين تجربة المستخدم عبر الدمج السلس للبيانات الصحية المعقدة في واجهة واحدة.