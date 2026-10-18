انتهت مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين نوتينغهام فورست وأرسنال بالتعادل الإيجابي، في لقاء شهد أداءً دفاعياً متماسكاً من أصحاب الأرض وهجوماً عقيماً من الضيوف خلال معظم دقائق المباراة التي جرت على أرضية ملعبهم.

صمود دفاعي وصعوبة في الاختراق

حافظ ماتز سيلز على نظافة شباكه حتى الدقائق العشر الأخيرة من الوقت الأصلي، مما شكل تحدياً كبيراً لخط هجوم أرسنال. عانى لاعبو المدفعجية من صعوبة بالغة في خلق فرص تسجيل واضحة وخطيرة طوال مجريات اللقاء.

اختبر دانيال مونوز حارس أرسنال دافيد رايا في الشوط الأول، لكن المحاولة لم تكن كافية لكسر الجمود. سدد دان ندوي الكرة خارج المرمى مبكراً وفشل في تجاوز ريكاردو كالافوري الذي فرض سيطرته الدفاعية.

خاض ليام ديلاب معركة بدنية قوية مع دفاع أرسنال دون أن يتمكن من تحويل تلك القوة إلى تهديد فعلي للمرمى. ظل الخط الأمامي للفريق الزائر عاجزاً عن فك الارتباط الدفاعي المنظم لفورست.

إصابات وتأثيرات فردية محدودة

تلقى مورو ضربة على الرأس في الشوط الأول وتطلب الأمر علاجه طبياً قبل استئناف اللعب. كاد مورو يسجل هدف التعادل في وقت بدل الضائع بفضل مهارات فردية عالية، لكن محاولته لم تكلل بالنجاح.

حصل نيكو ويليامز على بطاقة صفراء خلال الشوط الأول بعد تدخل غير قانوني. فشل ويليامز في تقديم تمريرات عرضية تلي بمستواه المعتاد، مما حدّ من خطورة الجناح الأيسر لأرسنال.

اضطر جيمس ماكاتي لتحمل المسؤولية الإبداعية بسبب إصابة مورغان جيبس-وايت الغائب عن التشكيلة. بذل ماكاتي جهداً كبيراً لكنه لم يتمكن من صناعة الفارق الهجومي المطلوب لكسر دفاع الخصم.

ظهور جديد ومستوى متوازن

شارك نيكو دومينغيز لأول مرة هذا الموسم وأظهر أداءً منظماً قبل أن ينقصه اللياقة البدنية الكافية لإكمال المباراة بفاعلية كاملة. خاض عثمان ديوماندي مباراته الرابعة فقط في الدوري الإنجليزي هذا الصيف وسط منافسة شرسة.

أظهر ديوماندي استقراراً جيداً وساهم بشكل مباشر في حصول فريقه على نقطة إيجابية ضد أحد كبار الدوري. لم يستطع زافير شلاغر التأثير في مجريات اللعب رغم اندماجِه الجيد ومشاركته في البناء الهجومي.

انحراف تسديدة مادويك لتدخل المرمى بعد اصطدامها بجايير كونها في اللحظات الأخيرة. هذا الهدف المتأخر لم يمنع الفريق من التقاسم النقاط، حيث بقيت النتيجة كما هي في الدقائق الحاسمة.