سجل سعر الدولار الأمريكي في مصر اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 53.45 جنيه، بزيادة قدرها 0.01 جنيه عن تعاملات أمس. جاءت هذه الحركة الهادئة لتعكس استقراراً نسبياً في سوق الصرف المحلي مع بداية الأسبوع الجديد.

العملة السعر الدولار الأمريكي 53.45 جنيه اليورو 60.08 جنيه الريال السعودي 14.25 جنيه الجنيه الإسترليني 71.22 جنيه الدينار الكويتي 172.31 جنيه الدرهم الإماراتي 14.55 جنيه

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

تتحرك أسعار العملات عادةً بناءً على قوى العرض والطلب اليومية داخل البنوك وشركات الصرافة، بالإضافة إلى التأثر بأسعار العملة الأمريكية عالمياً. عندما يزداد الطلب على شراء الدولار من قبل المستوردين أو الأفراد، نميل لرؤية صعود بسيط في السعر، وهو ما حدث اليوم بنسب ضئيلة جداً لا تتجاوز أجزاء من الجنيه.

عملات أوروبية وخليوية تتبع المسار

على الجانب الآخر، سجل اليورو الأوروبي استقراراً ملحوظاً عند مستوى 60.08 جنيه، حيث لم يشهد تغيراً يذكر في قيمته الفعلية مقارنة باليوم السابق. كذلك الحال بالنسبة للجنيه الإسترليني الذي ارتفع بقيمة 0.01 جنيه فقط ليبلغ 71.22 جنيه، مما يشير إلى هدوء في حركة التداولات على العملات الأوروبية الرئيسية. بالنسبة للعملات الخليجية، حافظ الريال السعودي على مستواه عند 14.25 جنيه، بينما سجل الدرهم الإماراتي 14.55 جنيه، وكلاهما شهد ارتفاعاً نظرياً ضئيلاً جداً لا يؤثر على قيمة التحويلات الصغيرة. أما الدينار الكويتي فحقق أكبر نسبة ارتفاع بين العملات المذكورة، حيث صعد بمقدار 0.04 جنيه ليصل إلى 172.31 جنيه، وهو رقم يعكس قوة العملة الكويتية المرتبطة بأداء النفط وسلة العملات العالمية.

ماذا يعني هذا للمواطن؟

بالنسبة للمواطن العادي الذي يخطط للسفر أو يحتاج لشراء سلعة مستوردة، فإن هذه التغيرات الطفيفة تعني عملياً عدم وجود فرق ملموس في تكلفة المعيشة اليومية مقارنة بالأمس. الفروق البسيطة التي نراها في خانة الكسور العشرية قد تهم المتداولين الكبار أو الشركات التي تحول مبالغ ضخمة، لكنها تبقى شبه معدومة بالنسبة للفرد الذي يريد صرف بضع مئات من الجنيهات. المستفيد الأكبر من ثبات الأسعار النسبي هو الشخص الذي يحتفظ بمدخراته بالجنيه المصري، حيث لا تفقد أمواله قيمتها الشرائية أمام العملات الأجنبية بشكل مفاجئ أو حاد. السوق يبدو حالياً في حالة انتظار لمتغيرات جديدة، ويتحرك بوتيرة بطيئة تسمح للبنوك والمستوردين بالتخطيط دون ضغوط سعرية كبيرة.