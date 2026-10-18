سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 18 October 2026 ارتفاعاً محدوداً، حيث زاد سعر الجرام عيار 24 بمقدار 0.83 EGP ليصل إلى 7,339 EGP. جاءت هذه الزيادة البسيطة متوافقة مع استقرار الأسعار العالمية، مما أعطى السوق المحلي دفعة خفيفة دون تغييرات جذرية في قيمة المعدن الأصفر. يتابع المتعاملون هذه التحركات الدقيقة بحثاً عن اللحظة المناسبة للشراء أو البيع في ظل ثبات نسبي للمؤشرات الكبرى.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 7,339 جنيه ذهب عيار 21 6,421 جنيه ذهب عيار 18 5,504 جنيه الجنيه الذهب 51,371 جنيه أوقية الذهب (بالدولار) 4,166.10 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

تعتمد حسابات الصاغة في السوق المصري بشكل مباشر على سعر الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار الأمريكي. عندما ترتفع الأونصة أو يقوى الدولار، تنعكس تلك الحركة فوراً على أسعار الجرامات المحلية بجميع عياراتها. في حالة اليوم، بقيت الأونصة عند مستوى 4,166.10 USD بدون أي تغيير يذكر، وهو ما يفسر ضآلة الارتفاع المسجل في الأسعار المحلية الذي لم يتجاوز كسوراً بسيطة من الجنيه.

تفاصيل العيارات والجنيه الذهب

يختلف السعر باختلاف نقاء الذهب، حيث يوفر عيار 21 الخيار الأكثر رواجاً للمقتنين والمقبلين على الزواج بسعر 6,421 EGP للجرام الواحد. أما لمن يفضلون الذهب الأقل نقاءً للأغراض اليومية، فإن عيار 18 سجل 5,504 EGP للجرام. تظل الفروقات بين العيارات ثابتة نسبياً، وتحدد قيمة المصنعية الإضافية التي يدفعها المشتري فوق سعر الخام حسب تصميم القطعة وتعقيد صنعها. يعتبر جنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، مقياساً مهماً لكثير من المدخرين المصريين الذين يفضلون التعامل بهذه الوحدة التقليدية. وصل سعر الجنيه اليوم إلى 51,371 EGP بعد زيادة قيمته بمقدار 5.82 EGP مقارنة بأمس. هذه الزيادة الطفيفة قد لا تغير قرار الشراء الفوري، لكنها تعكس حيوية السوق واستمراره في متابعة كل تقلبات السوق العالمي لحظة بلحظة. يفهم المستثمر الصغير أن الاستقرار في سعر الأونصة عند 4,166.10 USD يعني هدوءاً مؤقتاً في السوق، مما يمنحه فرصة لمراجعة حساباته دون ضغط التقلبات الحادة. تبقى النصيحة الدائمة هي مراقبة سعر الصرف والأونصة معاً، فهما المحركان الأساسيان لأي تغيير في لوحة أسعار الصاغة خلال ساعات التداول اليومية.