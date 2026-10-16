تصريحات رسمية حول توقيت الإطلاق

أعلنت شركة سامسونغ عن خططها لإطلاق جهاز تتبع الموقع Galaxy SmartTag 3 في الهند خلال شهر يناير من عام 2027، وذلك بعد طرحه سابقاً في أسواق كوريا والولايات المتحدة الشهر الماضي.

أكّد دايل كيم، رئيس قسم الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء في سامسونغ الهند، أن الجهاز سيصل إلى المتاجر المحلية في يناير 2027. لم تكشف الشركة عن اليوم المحدد لهذا الحدث حتى اللحظة الحالية.

يتوجّب على المستهلكين في الهند الانتظار لمدة تقارب ثلاثة أشهر قبل تمكّنهم من شراء المنتج الجديد. تأتي هذه الفترة الزمنية الفاصلة بين الإعلان الرسمي وتوفّر الجهاز في الأسواق.

تحسينات في التصميم والتوافق التقني

يتميز جهاز Galaxy SmartTag 3 بحجم أصغر ووزن أخف مقارنة بالنموذج السابق Galaxy SmartTag 2. تعتمد الشركة في هذا الإصدار الجديد على تقليل الأبعاد المادية لتحسين تجربة الحمل والاستخدام اليومي.

يدعم الجهاز الجديد العمل مع هواتف آيفون التابعة لشركة آبل، وهي ميزة لم تتوفّر في النماذج السابقة من السلسلة. يفتح هذا التحديث الباب أمام شريحة أوسع من المستخدمين لاستخدام تقنية التتبع من سامسونغ.

توقعات بشأن استراتيجية التسعير

من المتوقّع أن تعلن العلامة التجارية عن تفاصيل أسعار الجهاز في السوق الهندية قبل أيام قليلة من موعد إطلاقه الفعلي. تتبع الشركة هذا النمط المعتاد في كشف النقاب عن القيم المالية للمنتجات الجديدة.

سيكون المستخدمون بانتظار هذه الأرقام الرسمية لمعرفة تكلفة اقتناء أحدث أجهزة التتبع الذكية. تبقى كافة التفاصيل الأخرى مرتبطة بالإعلان المرتقب الذي سيسبق طرح المنتج مباشرة.