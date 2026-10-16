تحليل بيانات الدوري الإنجليزي يكشف أن الجري المفرط لا يضمن الفوز تصنيف الرياضة

خسر مانشستر يونايتد نقاطًا ثمينة أمام توتنهام في مباراة حديثة، مما أثار جدلاً حول علاقة المسافة المقطوعة بنتائج المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز. تصريحات ريدكناب مقابل أرقام الموسم الماضي صرح جيمي ريدكناب عبر قناة سكاي سبورتس بأن فريق توتنهام قطع مسافة تزيد على 5 كيلومترات مقارنة بمانشستر يونايتد خلال اللقاء. واعتبر المعلق أن الجري أكثر من الخصم يمثل شرطًا غير قابل للتفاوض لتحقيق الفوز في البطولة حاليًا. إلا أن إحصائيات الموسم الماضي تظهر أن متوسط المسافة لأفضل 10 فرق بلغ 4,363 كم، بينما قطع أسوأ 10 فرق معدل 4,332 كم. لم يتجاوز الفارق الإجمالي بين مجموعتي الفرق الـ10 العليا والسفلى حاجز 31 كم فقط طوال الموسم. فجوة ضئيلة في الجري عالي الكثافة وتوقعات أوبتا سجلت الفرق العشرة الأولى متوسط مسافة للجري عالي الكثافة بلغ 338.7 كم، مقابل 328.4 كم للفرق العشرة الأخيرة، وهو فارق لا يمثل سوى زيادة بنسبة 3%. أنهت عشرة فرق الموسم بمركز أفضل من توقعات حاسوب أوبتا بقطع متوسط 4,369 كم، فيما احتلت تسعة فرق مراكز أدنى من التوقعات بعد قطع 4,308 كم. بلغ الفارق في المسافة بين الفرق التي تجاوزت التوقعات وتلك التي خيبت الآمال نسبة 1.4% فقط. تناقض أداء الفرق الأكثر جريًا عن التوقعات تجاوز ساندرلاند التوقعات بـ13 مركزًا رغم عدم انضمامه للعشر الأوائل في المسافة المقطوعة، كما قفز مانشستر يونايتد 9 مراكز دون وجوده في قائمة الأكثر جريًا. في المقابل، تراجع كريستال بالاس 8 مراكز عن التوقعات رغم كونه ضمن العشر الأوائل، وهبط نيوكاسل 6 مراكز وهو أيضًا من الفرق العشرة الأكثر جريًا. حصلت فرق النصف السفلي في ترتيب الجري على نقاط تفوق المتوقع بمعدل 0.38 نقطة، بينما اكتفت فرق النصف العلوي بنقاط أقل من المتوقع بمعدل 1.88 نقطة. ارتباط الاستحواذ ونتائج المباريات ذات الفارق الكبير أظهرت المسافة المقطوعة أثناء الاستحواذ على الكرة أقوى ارتباط بترتيب الفرق النهائي لموسم 2025-26. منذ بداية الموسم الماضي، وقعت 86 مباراة فاز فيها فريق بقطع مسافة أقل من خصمه بـ5 كم على الأقل، ولم يحقق الفريق الأقل جريًا الفوز إلا في 10 مباريات منها. استبعد التحليل 20 مباراة لوجود لاعب مطرود أثر على المجهود البدني، وارتفع معدل فوز الفريق الأقل جريًا بعدها إلى 12.1%. عندما تراوح الفارق في المسافة بين 2.5 كم و4.99 كم، سجل معدل الفوز 25.8% مقابل 46% للخسارة. سبق ليورغن كلوب التأكيد أن النجاح لا يتطلب الجري 115 كم في كل مباراة بل التوقيت الصحيح للجهد، بينما شدد بيب غوارديولا على أن الجري بدون هدف غير مفيد وأن المزج بين التفكير والجري هو الأهم.