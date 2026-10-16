هونور تكشف عن مواصفات هاتف Win 2 القياسي وسعره الرسمي في الصين تصنيف التكنولوجيا

تستعد شركة هونور للكشف الرسمي عن سلسلة هواتف Honor Win 2 في 21 أكتوبر، بعد أن حقق النموذج RTW-AN00 رقماً قياسياً جديداً في اختبارات الأداء. أرقام قياسية في اختبار أن توتو سجل الهاتف درجة إجمالية بلغت 5,702,964 نقطة في اختبار AnTuTu V12، متفوقاً على المنافسين الحاليين في السوق. اعتمد الجهاز في هذا الاختبار على شريحة Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 مع معالج رسومات Adreno 850. شمل التكوين المختبر 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و1 تيرابايت من التخزين، يعملان بنظام أندرويد 17. توزعت النقاط الفرعية لتصل نتيجة المعالج الرسومي إلى 2,072,221 نقطة، بينما سجلت الذاكرة 755,729 نقطة وتجربة المستخدم 1,372,277 نقطة. استخدم الجهاز تقنيات حديثة تشمل ذاكرة من نوع LPDDR5X وتخزينًا بسرعة UFS 4.1 لضمان سرعة نقل البيانات. شاشة متطورة وبطارية ضخمة تشير التقارير التقنية إلى وجود شاشة OLED مسطحة مقاس 6.89 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث يصل إلى 185 هرتز. قد تتميز هذه الشاشة بإطار محيطي رفيع جداً بسمك 0.93 ملم، مع دعم تقنية خفت التردد العالي بمعدل 5,920 هرتز. يحتوي الهاتف على بطارية أحادية الخلية بسعة استثنائية تبلغ 10,100 مللي أمبير/ساعة لتلبية احتياجات الاستخدام الطويل. من المتوقع أن يدعم النظام الشحن السلكي بقوة 100 واط، بالإضافة إلى توفير خيار الشحن اللاسلكي للمستخدمين. نظام تبريد ومقاومة عالية للعوامل الخارجية قد يتضمن النظام الداخلي للهاتف آلية تبريد تعتمد على مروحتين مزدوجتين، جنباً إلى جنب مع مكبرات صوت كبيرة الحجم من نوع 1216. تضم الكاميرا الرئيسية مستشعرًا بدقة 200 ميجابكسل مع كاميرا ثانوية، مع ملاحظة عدم وجود عدسة تكبير بصري في التكوين. قد يدعم الجهاز مستشعر بصمة تحت الشاشة يعمل بالموجات فوق الصوتية، ويتوفر بمنفذ USB 3.2 Gen 1 لنقل الملفات. يحمل الهاتف تصنيفات مقاومة متقدمة للغبار والماء تشمل IP68 وIP69 وIP69K لضمان المتانة في الظروف القاسية. السعر والخيارات اللونية المتاحة أكدت العلامة التجارية أن سعر الهاتف في السوق الصيني سيبلغ 5,499 يوان بعد تطبيق الدعم الوطني المخصص للأجهزة الإلكترونية. سيتوفر الهاتف للمستهلكين بألوان متنوعة تشمل الأسود السريع وفوز معين وأحمر/أزرق باف الجذاب.