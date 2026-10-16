العملة السعر الدولار الأمريكي 53.45 جنيه اليورو 59.97 جنيه الريال السعودي 14.25 جنيه الجنيه الإسترليني 70.97 جنيه الدينار الكويتي 172.06 جنيه الدرهم الإماراتي 14.55 جنيه

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 مستوى جديدًا عند 53.45 جنيه، مرتفعًا بمقدار 0.18 جنيه بنسبة 0.35% مقارنة بأمس. جاءت هذه الزيادة لتعكس حركة تداولات السوق المفتوح التي استجابت لضغوط الطلب المتزايدة على العملة الصعبة مع بداية تعاملات نهاية الأسبوع.

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

تفاصيل تحرك العملات الأوروبية والخليجية

يتأثر مسار العملات الأجنبية محليًا بعدة عوامل خارجية وداخلية تتشابك يوميًا لتشكيل السعر النهائي الذي يراه المواطن. عندما يرتفع سعر الأونصة عالميًا أو يشتد الطلب على الدولار في الأسواق الدولية، تنعكس تلك الموجات سريعًا على قيمة الجنيه أمام سلة العملات الرئيسية. هذا التذبذب اليومي يعني أن المشتري الذي يحتاج لدفع التزامات بالدولار أو اليورو يواجه تكلفة أعلى قليلاً من اليوم السابق، بينما يجد الموفر أن قيمة مدخراته المحلية تتآكل بنسب طفيفة أمام هذه المكاسب الطفيفة للعملات الأجنبية.لم يقتصر الارتفاع على الدولار وحده، بل شمل معظم العملات الكبرى التي يتعامل معها المصريون في سفرهم أو تجارتهم. قفز اليورو الأوروبي ليسجل 59.97 جنيه، محققًا مكاسب قدرها 0.33 جنيه وب نسبة ارتفاع بلغت 0.55%، وهو ما يجعله أكثر العملات ارتفاعًا من حيث القيمة المطلقة في قائمة اليوم. تبعه الجنيه الإسترليني الذي صعد إلى 70.97 جنيه بعد إضافة 0.40 جنيه لرصيده اليومي، مسجلاً نسبة زيادة بلغت 0.57%. على الجانب الخليجي، شهدت العملة الكويتية أعلى نسبة ارتفاع نسبي بين العملات المدرجة، حيث وصل سعر الدينار الكويتي إلى 172.06 جنيه بزيادة 0.72 جنيه، أي بنسبة 0.42%. أما الريال السعودي فقد سجل 14.25 جنيه مرتفعًا 0.09 جنيه بنسبة 0.66%，في حين زاد الدرهم الإماراتي ليصل إلى 14.55 جنيه بعد صعود طفيف قيمته 0.05 جنيه فقط. هذه التحركات المتوازية تشير إلى حالة من التشابك في أداء سوق الصرف، حيث تجر العملة الأمريكية نظيراتها نحو الأعلى بنسب متفاوتة تعتمد على قوة كل عملة مقابل الدولار عالميًا. للمواطن العادي، تعني هذه الأرقام ضرورة مراجعة الميزانية المخصصة لشراء الاحتياجات الخارجية أو سداد الفواتير المقومة بالعملات الأجنبية، لأن الفارق البسيط اليوم قد يتراكم مع الوقت ليصبح مبلغًا مؤثرًا في الحساب الختامي للأسرة أو المشروع التجاري الصغير.