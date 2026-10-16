العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 7,352 جنيه ذهب عيار 21 6,433 جنيه ذهب عيار 18 5,514 جنيه الجنيه الذهب 51,465 جنيه أوقية الذهب (بالدولار) 4,174.20 $

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 مستوى 7,352 جنيه، بزيادة قدرها 30.39 جنيه مقارنة بالأمس. جاءت هذه الزيادة بالتوازي مع صعود طفيف في أسعار المعدن الأصفر عالمياً، ليعود السوق المحلي إلى تسجيل مكاسب يومية جديدة بعد أيام من التذبذب.

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

تفاصيل الأسعار وتأثيرها على المشتري

قراءة في حركة السوق اليومي

يتحرك السعر المحلي دائماً تبعاً لتقلبات الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار، حيث ارتفعت الأونصة عالمياً بمقدار 2.90 دولار لتستقر عند 4,174.20 دولار. هذا الارتفاع البسيط في السوق العالمي بنسبة 0.07% كان كافياً لدفع الأسعار المحلية للأعلى بنفس النسبة تقريباً عبر جميع العيارات المتاحة للمواطنين.لم يقتصر الارتفاع على عيار 24 فقط، بل شمل كافة أنواع الذهب المتداولة في المحلات المصرية. فقفز جرام عيار 21، وهو الأكثر رواجاً للزواج والاستثمار الشخصي، ليصل إلى 6,433 جنيه بزيادة 26.59 جنيه. كما سجل عيار 18 الأقل في النقاوة سعراً بلغ 5,514 جنيه، مرتفعاً بقيمة 22.79 جنيه عن إغلاق sesiون أمس. بالنسبة لمن يفضلون شراء الذهب بالوزن الكبير أو "الجنيه"، فقد وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 51,465 جنيه، مسجلاً زيادة يومية مقدارها 213 جنيه. هذه التحركات تعكس ارتباطاً وثيقاً بين ما يحدث في بورصات العالم وبين ما يدفعه المواطن المصري في واجهات المحلات صباح كل يوم.عندما ترتفع الأونصة العالمية حتى لو بنسب ضئيلة، فإن ذلك ينعكس فوراً على تكلفة الشراء محلياً خاصة مع ثبات معايير الحساب المعتمدة على وزن الأونصة البالغ 31.1 جرام. يعني هذا للمشتري أن تأخير القرار ليوم واحد قد يكلفه فرقاً في السعر يتراوح بين عشرين وثلاثين جنيهاً لكل جرام حسب العيار المختار. أما بالنسبة للمدخرين، فإن هذه الزيادات اليومية الصغيرة تُعد مؤشراً على استقرار اتجاه الصعود في القيمة السوقية للمعدن، مما يحافظ على قوة الشراء لديهم أمام تقلبات العملة. يبقى العامل الحاسم في تحديد السعر النهائي هو تلك العلاقة المباشرة بين قيمة الدولار وسعر الأونصة التي لا تفصل بينهما أي حواجز محلية.