تطور مفهوم النخبة منذ تأسيس الدوري

شهد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الحالي ظهور أندية برايتون وبرينتفورد وإيفرتون ضمن المراكز الستة الأولى، بينما لا تزال منافسات الموسم الجاري مستمرة ولم تُحسم بعد.

تأسس الدوري الإنجليزي الممتاز عام 1992 بوجود مجموعة «الخمسة الكبار» التي ضمت أرسنال وإيفرتون وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام. تغير المشهد التنافسي في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية ليصبح تحت سيطرة «الاثنين الكبار» وهما مانشستر يونايتد وأرسنال. توسعت دائرة المنافسة لاحقًا لتشكّل «الأربعة الكبار» بعد انضمام تشيلسي وليفربول إلى المراكز الأربعة بشكل منتظم.

ظهور الستة الكبار وتكرّس هيمنتهم

سجّل موسم 2010-2011 ولادة تشكيل «الستة الكبار» الحاليين للمرة الأولى في التاريخ، وهم أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام. تكرّرت ظاهرة احتلال هذه الأندية للمراكز الأولى خلال مواسم 2014-2015 و2016-2017 و2017-2018 و2018-2019. اشتهرت هذه المجموعة بلقب «الستة الكبار» تحديدًا خلال الفترة التي تكرّر فيها تحقيقها لهذه النتائج بين المواسم المذكورة.

انفتاح المنافسة وكسر الاحتكار الحديث

تعود جذور الانفتاح التنافسي في الدوري إلى ستينيات القرن الماضي، حيث توزع اللقب على ثمانية أندية مختلفة شملت بيرنلي وإيبسويتش وليدز. مرّت أربع سنوات كاملة منذ آخر مرة أنهى فيها جميع أندية «الستة الكبار» الموسم داخل المراكز الستة الأولى. يحتل حاليًا كل من برايتون وبرينتفورد وإيفرتون مراكز متقدمة في القائمة الأولى، مما يشير إلى تحول واضح في خريطة المنافسة قبل انتهاء الموسم.