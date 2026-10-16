تقييم مالي وتوقيت الصفقة

يتصدر نادي ليفربول السباق للتعاقد مع لاعب وسط بورنموث الدولي أليكس سكوت، بينما يظهر تشيلسي اهتماماً بالتوقيع معه أيضاً في سوق يناير المقبل.

تُقدَّر تكلفة انتقال اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً بنحو 100 مليون جنيه إسترليني خلال نافذة يناير. كانت تقارير قد أشارت إلى أن تشيلسي كان واثقاً سابقاً من الفوز بصفقة هذا اللاعب الواعد.

يمتلك النادي اللندني أموالاً متاحة بعد بيع إنزو فرنانديز في نهاية الصيف الماضي، مما يعزز قدرته المالية على المنافسة.

المنافسة الأوروبية والوضع الحالي

يشارك ليفربول حالياً في منافسات دوري أبطال أوروبا، ويسعى لتعزيز صفوفه قبل استئناف المسابقات القارية. يواجه الفريق الأحمر منافسة شرسة من تشيلسي الذي يراقب تحركات السوق بدقة.

يمثل أليكس سكوت منتخب إنجلترا الدولي، وقد لفت أداءه أنظار الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري.

الخطة الفنية لبورنموث وبدائل ليفربول

يدرب أندوني إيرولا فريق بورنموث الحالي الذي يضم اللاعب في تشكيلته الأساسية. يعمل المدرب الإسباني على الحفاظ على استقرار الفريق رغم الضغوط المتزايدة من الأندية الراغبة في شراء نجمه.

قد يشكل اللاعب بديلاً محتملاً لأليكسيس ماك ألستير في صفوف ليفربول إذا تمت الصفقة بنجاح. تبحث إدارة الريدز عن خيارات لتعزيز خط الوسط لدعم حملة الدفاع عن لقب الدوري.