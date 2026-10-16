أصل التسمية والروايات التاريخية

يُعد شهر مايو هو الشهر الخامس من السنة في التقويمين اليولياني والغريغوري، ويبلغ طوله 31 يوماً. يتميز هذا الشهر بكونه شهر الربيع في نصف الكرة الشمالي، بينما يمثل شهر الخريف في نصف الكرة الجنوبي، حيث يعادل موسمياً شهر نوفمبر في النصف الشمالي والعكس صحيح. اشتق اسم الشهر من اللغة اللاتينية "Maius" نسبة للإلهة اليونانية مايا، والتي رُبطت أيضاً بإلهة الخصوبة الرومانية بونا ديا التي أقيم مهرجانها في هذا الشهر.

تعود تسمية شهر مايو إلى جذور لاتينية قديمة، حيث سُمي الشهر باللاتينية: Maius نسبة للإلهة اليونانية مايا. وقد تم تحديد الإلهة مايا مع إلهة الخصوبة الرومانية بونا ديا، وكان يُقام مهرجان بونا ديا خصيصاً في شهر مايو احتفالاً بها. ومع ذلك، لم تكن هذه هي الرواية الوحيدة حول أصل الاسم، فقد قدم الشاعر الروماني أوفيد سبباً اشتقاقياً ثانياً للاسم يختلف عن الرواية الأولى المرتبطة بالإلهة.

ووفقاً لأوفيد، سُمي الشهر باسم "maiores" اللاتينية والتي تعني "كبار السن"، في إشارة إلى تبجيل الكبار في المجتمع. وفي نفس السياق الاشتقاقي الذي أورده أوفيد، سُمي الشهر التالي وهو يونيو باسم "iuniores" أو "الشباب"، مما يخلق توازناً رمزياً بين فئتي العمر في تسمية الشهور المتتالية.

الظواهر الفلكية ومواسم العطلات

يشهد شهر مايو ظهور عدة زخات للشهب تجعله فترة مميزة لعشاق الفلك. من أبرز هذه الظواهر زخ شهب الدلويات (Eta Aquariids)، والتي تكون مرئية من حوالي 23 أبريل إلى حوالي 20 مايو كل عام. يبلغ نشاط شهب الدلويات ذروته في 6 مايو أو حول هذا التاريخ، مما يجعل منتصف الشهر وقتاً مثالياً للرصد. بالإضافة إلى ذلك، تظهر شهب العذراويات (Virginids) أيضاً في تواريخ مختلفة خلال شهر مايو.

كما يبدأ في هذا الشهر ظهور زخ شهب الحمليات (Arietids)، والذي يستمر من 22 مايو إلى 2 يوليو، على الرغم من أن ذروة نشاط شهب الحمليات تبلغ في 7 يونيو أي بعد انتهاء الشهر.

على الصعيد الاجتماعي والموسمي، تُشير أواخر مايو إلى بداية موسم العطلة الصيفية في كل من الولايات المتحدة وكندا. ففي الولايات المتحدة يرتبط هذا البدء بيوم الذكرى، بينما في كندا يرتبط بيوم فيكتوريا. وتستمر عطلة الصيف في هذين البلدين حتى عيد العمال، والذي يصادف أول اثنين من شهر سبتمبر.