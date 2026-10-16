زكاة الذهب هي شكل من أشكال الصدقة تُعتبر ضريبة دينية وواجبًا دينيًا في الإسلام، وهي جزء من "زكاة ألمال" التي تعد أحد أركان الإسلام الخمسة. تجب هذه الزكاة على كل مسلم يستوفي معايير الثروة اللازمة المعروفة بـ "النصاب"، حيث يعتمد وجوب الدفع على نوع وقيمة الأصول التي تتجاوز هذا الحد الأدنى. الغرض الأساسي من الزكاة هو تطهير ثروة الفرد وقلبه وصفاته الدنية واستبدالها بالفضائل، وتعني كلمة "زكاة" لغويًا "ما يطهر". بالنسبة للذهب والمجوهرات، فإن المقدار العرفي للزكاة المدفوعة هو 2.5% (أو ربع العشر 1/40) من قيمة الأصول الرأسمالية التي تمتلكها، شريطة أن تكون قد تجاوزت حد النصاب المحدد.

نسبة الزكاة والخلافات العلمية حول النصاب

عند حساب زكاة الذهب، يُطبق المعدل العرفي البالغ 2.5% على المجوهرات والأصول الرأسمالية المشابهة للنقود والبضائع التجارية. ومع ذلك، يجدر الانتباه إلى أن القرآن الكريم لا يقدم إرشادات محددة حول أنواع الثروة الخاضعة للزكاة ولا مقدار ما يجب التبرع به بدقة، مما أدى إلى وجود خلاف بين العلماء المسلمين. يختلف هؤلاء العلماء حول مقدار النصاب بدقة وجوانب أخرى متعددة من الزكاة، وليس فقط حول تحديد الحد الأدنى للثروة. بينما تُحدد نسبة ثابتة للأموال والمجوهرات هي ربع العشر، فإن النسب تختلف لسلع أخرى؛ فالمعادن الثمينة والسلع الزراعية والماشية تخضع لنسب تتراوح بين 2.5% و20% اعتمادًا على نوع البضاعة وطبيعتها.

من المهم الإشارة إلى أن النص المرجعي لا يذكر أسعارًا رقمية محددة للذهب أو وحدات قياس سعرية بتاريخ معين، كما لا يحدد تاريخًا معينًا لحدث أو تطبيق هذه القواعد. كذلك، لا يذكر النص أسماء مسؤولين رسميين محددين issuing هذه الأحكام، ولا يحتوي على روابط إلكترونية أو خطوات عملية مفصلة للحساب غير ذكر النسبة المئوية. وبالتالي، فإن تحديد القيمة الدقيقة للنصاب يعتمد على اجتهاد العلماء واختلاف آرائهم المذكور، ولا توجد تفاصيل في المصادر المتاحة حول استثناءات أخرى غير الرواتب والدخل التجاري التقليدي الذي يُعتبر معفى تقليديًا من الزكاة.

مستحقو الزكاة وأحكام عامة

بعد حساب مقدار الزكاة الواجب دفعه، يتم توزيعها على فئات محددة من المستحقين الذين ذكرتهم الحقائق المتاحة. تشمل هذه الفئات: الأيتام، الأرامل، الفقراء المسلمين، المدينين، المسافرين، المعتنقين الجدد للإسلام، وعلماء الدين الإسلامي. لا يوضح النص الخطوات التالية بعد حساب الزكاة غير دفعها لهؤلاء المستحقين المذكورين، ولا توجد تفاصيل حول ردود فعل محددة لأشخاص أو جهات تجاه هذه العملية. تُفرض الزكاة ضمن العموم الإسلامي دون تحديد مكان جغرافي محدد لتطبيق هذه القواعد، وهي تهدف إلى تنقية القلب من الصفات الدنية كما هو مؤكد في النصوص.

يجب التنويه إلى أن الدخل من الأعمال التجارية والرواتب وغيرها من الوسائل معفى تقليديًا من الزكاة وفقًا لما ورد، بينما تظل الأصول الرأسمالية مثل المجوهرات خاضعة للحساب إذا تجاوزت النصاب. وبما أن المصدر المذكور للمعلومات هو مقالة ويكيبيديا بعنوان "Calculation of Zakāt"، فإن المعلومات المقدمة تستند إلى الحقائق الواردة therein دون إضافة أي أرقام أو تواريخ أو أسماء غير موجودة في الحقائق الأصلية. الخلاصة هي أن زكاة الذهب واجب ديني بنسبة 2.5% عرفًا، لكن تفاصيل النصاب الدقيقة تبقى محل خلاف علمي، ولا توجد بيانات رقمية محددة للأسعار أو التواريخ في السياق المتاح.