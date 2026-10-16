إيفانيلسون يقود بورنموث لتحقيق أول فوز أوروبي على أرضه أمام شتورم غراتس تصنيف الرياضة

حقق نادي بورنموث انتصاراً تاريخياً على نظيره شتورم غراتس في منافسات الدوري الأوروبي. أقيمت المباراة على ملعب فيتاليتي، وشهدت تألقاً برازيلياً حاسماً سجل من خلاله الضيوف ثلاثة أهداف. أهداف الحسم والتألق البرازيلي افتتح إيفانيلسون التسجيل برأسية متقنة في الشوط الأول، مستفيداً من تمريرة حاسمة قدمها الكابتن آدم سميث. يعتبر هذا الهدف الأول لأوروبي يُحتفل به في منطقة بوسكومب، مما أضفى طابعاً خاصاً على اللحظة. ضاعف رايان النتيجة بتسديدة قوية من مسافة قريبة، مرت بين أرجل اللاعبين بعد خطأ ارتكبه حارس الضيوف دانييل خودياكوف قرب راية التسلل. شارك اللاعبان البرازيليان إيفانيلسون ورايان بشكل فعال في صناعة الفارق الهجومي للفريق المضيف. أكد ألفارو رودريغيز الفوز بهدف ثالث من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع. بهذه النتيجة، سجل بورنموث أول انتصار له على أرضه في المسابقات الأوروبية، مكملاً مسيرة بدأت بفوز سابق على ريال سوسيداد. تغييرات تكتيكية وضغوط محلية أجرى المدرب ماركو روز تعديلات على التشكيلة الأساسية عقب الخسارة الثقيلة أمام تشيلسي بنتيجة 5-1. جاءت هذه الخطوة في ظل معاناة الفريق من غيابات الإصابة لكل من جونيور كروبي وأليكس سكوت، بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفني في إراحة بعض العناصر الأساسية استعداداً لمباراة سندرلاند القادمة. واجه روز ضغوطاً محلية بسبب غياب الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما جعل هذه المباراة الأوروبية اختباراً حاسماً لثباته. اعتمد المدرب على بن غانون-دوك في مركز الجناح الأيمن، حيث قدم أداءً سريعاً ومميزاً على الأطراف. في الدقيقة السبعين، أدخل روز ثلاثة لاعبين هم رايان، وجاستن كلويفرت، وريان كريستي. أهدر كريستي فرصة للتسجيل فور دخوله الملعب، بينما حل جيمس هيل بديلاً لآدم سميث قبل صافرة النهاية. أجواء الملعب وفرص الضائعة شهدت المدرجات أجواءً مميزة، حيث ظهرت لافتة في مدرج ستيف فليتشر تشير إلى رحلة النادي الصاعدة من قاع الدوري. استبدلت أغاني الرقص المعتادة بأعمال فنية لإلفيس بريسلي وأندي ويليامز عبر مكبرات الصوت، مما خلق بيئة احتفالية مختلفة. على الصعيد الفردي، أضاع ماركوس تافيرنييه فرصة واضحة بالتسديد خارج المرمى، بينما اصطدمت تسديدة يورغن هايل بالقائم العارضي. من جهة أخرى، تصدى الحارس جورجي بيتروفيتش لتسديدة جاكوب-بيتر هودل، فيما أضاع سيمون سيدل فرصة لشتورم غراتس بتسديدة واسعة. أُلغي هدف سابق لبورنموث بسبب لمس بافوديا دياكيتيه الكرة بيده. كما عوقب بلمين بيغانوفيتش بالبطاقة الصفراء بسبب التمثيل بعد تحدٍ عادل من آدم سميث. يحتل شتورم غراتس حالياً المركز الرابع في الدوري النمساوي هذا الموسم.