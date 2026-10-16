وجه عمدة نيويورك زهران ممداني، وهو مشجع معروف لنادي أرسنال، انتقادات لاذعة إلى نادي مانشستر سيتي خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء. واستغل العمدة المناسبة لتبادل النكات الودية مع أحد الصحفيين الحاضرين الذي يدعم نادي ليفربول، في جو اتسم بالتنافس الرياضي المعتاد بين الفرق الإنجليزية الكبرى.

إشارة إلى الهزيمة الأخيرة في أنفيلد

تطرق ممداني في حديثه إلى المباراة التي جرت يوم الأحد على ملعب أنفيلد، والتي انتهت بخسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-0. وقاد المدرب إنزو ماريسكا فريقه لتحقيق هذا الفوز الواضح، رغم الطرد المبكر للاعب ريان جرافينبيرش الذي ترك فريقه يلعب بعدد أقل من اللاعبين.

سجل أهداف الفوز لمانشستر سيتي كل من إيرلينج هالاند وجيريمي دوكو وريان شيركي. وعلى الرغم من النتيجة الإيجابية للفريق الزائر، واجه لاعبوه هتافات عدائية من جماهير ليفربول طوال أحداث المباراة، مما يعكس حدة التنافس بين الناديين.

جدل المخالفات المالية ورقم 114

لم يكتفِ العمدة بالتعليق على النتيجة الرياضية، بل أشار إلى أن الفريق الفائز لا ينبغي له المنافسة في الدوري بسبب الخلافات المستمرة حول القواعد المالية. وكان ممداني قد نشر سابقاً الرقم «114» على منصة إكس، في إشارة واضحة إلى عدد الانتهاكات المالية المنسوبة للنادي الإنجليزي.

كانت لجنة مستقلة قد وجدت مانشستر سيتي مذنباً بـ 114 مخالفة مالية تتعلق بالإيرادات والامتثال للوائح. وتتراوح العقوبات المحتملة بين خصم نقاط من رصيد الفريق أو حتى الهبوط من الدوري الممتاز، إلا أنه لم يتم تأكيد أي قرار نهائي حتى الآن.

استئناف النادي وإنكار التهم

في المقابل، قدم مسؤولو نادي مانشستر سيتي استئنافاً رسمياً ضد القرارات والاتهامات الموجهة إليهم. ويحافظ النادي على موقفه الرسمي بالبراءة التامة من جميع التهم المنسوبة إليه، بينما تستمر الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بهذا الملف المعقد.

يأتي هذا التصريح من عمدة نيويورك ليضيف بُعداً سياسياً وإعلامياً جديداً إلى القضية الرياضية المثيرة للجدل. ولا يزال مصير النادي وانتظار الحكم النهائي في قضية المخالفات المالية موضع متابعة دقيقة من قبل الأوساط الرياضية العالمية.