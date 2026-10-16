توقيت الاعتذار وأسباب الانفعال

اعتذر اللاعب ليساندرو مارتينيز لمدير كرة القدم جيسون ويلكوكس يوم الخميس، عقب نقاشات حادة دارت مع الإدارة والمدرب مايكل كاريك. جاءت هذه الخطوة بعد امتناع اللاعب عن الاعتذار في بيان أولي صدر يوم الأربعاء.

نشر مارتينيز اعتذاره عبر منصة إنستغرام مساء الخميس، واصفاً الاجتماع الذي عقده مع الإدارة بالإيجابي والمفتوح. أوضح اللاعب أن اندفاعه نتج عن شغفه الشديد وكثافة مشاعره، بالإضافة إلى إحباطه العميق من نتيجة الهزيمة.

اعترف الأرجنتيني بأن التوقيت والمكان اللذين عبر فيهما عن مشاعره لم يكونا مناسبين للظروف المحيطة. اتخذ اللاعب قرار الاعتذار بمفرده، دون وجود ضغط خارجي واضح أو توجيه مباشر من النادي للتصرف بهذه الطريقة.

الخلاف حول تعزيزات الصيف

كان جذر الخلاف يعود إلى انتقاد مارتينيز الحاد لويلكوكس بسبب ضعف تعزيزات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. طالب اللاعب باستثمارات أكبر بنسبة 100% من المدير التقني، بهدف تعزيز قوة التشكيلة ومواكبة الطموحات التنافسية.

أنفق مانشستر يونايتد مبلغ 155 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات، حيث ركزت الصفقات على لاعبي الوسط أندري سانتوس ويوري تيليمانز وكارلوس باليبا. استهدف ويلكوكس التعاقد مع ظهير أيسر لسد ثغرة دفاعية، لكن الإنفاق الفعلي توجه نحو مركز الوسط بدلاً من ذلك.

أداء الفريق وتداعياته

جاء رد فعل اللاعب عقب خسارة الفريق بنتيجة 2-0 أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء. يسود الإحباط بين أفراد squad الفريق بسبب البداية الضعيفة للموسم والضغط المتزايد على المدرب مايكل كاريك.

دافع مارتينيز عن كاريك، مؤكداً أنه يبذل قصارى جهده ولا يستحق التغيير المتكرر في منصبه التدريبي. يتفق بقية اللاعبين مع موقف مارتينيز بشأن سياسة التجنيد الحالية، مما يعكس حالة من القلق الداخلي.

حصد الفريق ست نقاط فقط من ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يعتبر الأسوأ منذ عام 1986. خرج الفريق أيضاً من كأس الرابطة الإنجليزية بعد خسارته أمام برايتون، مما زاد من حدة التوتر.

يُعتقد أن النادي فرض غرامة مالية على مارتينيز رغم عدم الإعلان عن أي إجراء تأديبي علناً حتى الآن. تبقى العلاقة بين اللاعب والإدارة تحت المجهر وسط مطالب بتحسين الأداء ونتائج المباريات القادمة.