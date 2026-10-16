استعدادات محدودة وغيابات دفاعية كبيرة

حذر المدرب ماوريتسيو ساري فريقه أتالانتا من ضرورة التحلي بالتواضع الشديد قبل مواجهة بافوس القبرصي في دوري المؤتمر الأوروبي، معترفاً في الوقت ذاته بأن قراره السابق بمغادرة نادي تشيلسي الإنجليزي ربما كان خطأ. تنطلق صافرة بداية المباراة المقررة على أرضية ملعب نيو بالانس أرينا في الساعة 20:00 بتوقيت المملكة المتحدة، الموافق للساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا.

كشف ساري عن ضيق الوقت الذي عانى منه الفريق، حيث اقتصر التدريب صباح يوم المباراة على جلسة قصيرة لم تتجاوز مدتها 35 دقيقة فقط. ويأتي هذا الاستعداد المتعجل بعد أن نجح أتالانتا في كسر سلسلة هزائمه الثلاث المتتالية في الدوري الإيطالي، إثر فوزه 3-1 على فينيسيا يوم الاثنين الماضي.

على الرغم من الانتصار الأخير، تلقى الفريق ضربة جديدة تمثلت في حصول إلفي إلماس على بطاقة حمراء متأخرة خلال تلك المواجهة. وتزداد التحديات أمام الجهاز الفني بسبب الغيابات الكثيرة في الخط الخلفي، حيث لن يشارك جورجو سكالفيني، فرانك كيسيه، كمالدين سليمانا، إيساك هيين، أوديلون كوسونو، وراؤول بيلانوفا.

أوضح المدرب الإيطالي أن الخيارات الدفاعية المتاحة لديه أصبحت محدودة جداً، مما اضطره للاعتماد على تشكيل يضم أربعة لاعبين فقط في خط الدفاع. وشدد على أن التواضع عنصر حيوي في كرة القدم الحديثة، إذ يمتلك أي خصم القدرة على تسبب مشاكل كبيرة بغض النظر عن مستواه النظري.

لقاء عاطفي مع ديفيد لويز

أعرب ساري عن سعادته البالغة بلقاء اللاعب ديفيد لويز مجدداً، والذي يواصل مسيرته الاحترافية حالياً مع صفوف بافوس. وكان الثنائي قد عملا معاً سابقاً في نادي تشيلسي، حيث توجا بلقب دوري أوروبا سوياً قبل أن يغادر المدرب إلى إيطاليا للانضمام إلى يوفنتوس.

وصف ساري لويز بأنه لاعب رائع وشخص لطيف، مشيراً إلى ذكرياته معه بمودة كبيرة. يذكر أن لويز كان قد أبدى استياءه واضحاً من رحيل ساري عن تشيلسي بعد موسم واحد فقط، لكن العلاقة بينهما تبدو جيدة الآن.

توقع المدرب مواجهة خصوم يتمتعون بمهارات تقنية عالية، خاصة أن بافوس وصل إلى هذه المرحلة بعد خروجه من التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي أمام ريد بول سالزبورغ. وفي معرض حديثه عن مساره المهني، كرر ساري اعتقاده بأن مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز كانت قراراً خاطئاً، رغم نجاحه لاحقاً في الفوز بلقب الدوري الإيطالي «السكوديتو» مع نابولي.