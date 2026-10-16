موعد المباراة والتحضيرات الأوروبية

يواجه نادي يوفنتوس نظيره سيلتا فيغو مساء الخميس ضمن منافسات الدوري الأوروبي. تقام المباراة على أرض غاليسيا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت بريطانيا، وهو ما يعادل 21:00 بتوقيت وسط أوروبا.

تمثل هذه المواجهة الاختبار الثاني للفريق الإيطالي في المسابقة القارية خلال الموسم الحالي. يدخل اليوفنتوس اللقاء بمعنويات عالية بعد تحقيقه فوزاً كاسحاً بنتيجة 5-0 أمام نادي نيميجن، وذلك قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة.

تصريحات كارنيفالي حول الطموحات والتحديات

أدلى الرئيس التنفيذي للنادي، جيوفاني كارنيفالي، بتصريحات صحفية قبيل انطلاق المباراة المرتقبة. أعرب المسؤول عن أمله الكبير في أن يتقدم الفريق لأقصى مدى ممكن في بطولة الدوري الأوروبي، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في المنافسة.

وصف كارنيفالي المباراة بأنها مواجهة صعبة تتطلب بذل أقصى جهد من جميع اللاعبين. وشدد على ضرورة تحسين الأداء العام لتحقيق النجاحات المنشودة التي تنتظرها جماهير النادي العريقة، مؤكداً أن التركيز ينصب حالياً على أداء الليلة.

وضع نيكو غونزاليز والمستقبل الرياضي

أكدت إدارة النادي تمسكها الكامل باللاعب نيكو غونزاليز، مبدية عدم رغبتها في بيعه أو التفريط في خدماته. أشار المسؤولون إلى أن اللاعب عاد مؤخراً من فترة إعارة قضائها مع أتلتيكو مدريد، ومن المقرر أن يبقى ضمن التشكيلة لموسم 2025-26.

رفض كارنيفالي الخوض في تفاصيل المكافآت المالية للاعبين قبل التركيز على المباراة. أوضح أن أي مكافآت تنافسية يجب أن تكون مستحقة وتستند حصرياً إلى الأداء الميداني المتميز، وليس مجرد استحقاق تلقائي.

الدعم المالي والاعتراف بالأخطاء السابقة

كشف الرئيس التنفيذي عن تلقي النادي زيادة رأسمالية ضخمة بلغت قيمتها 250 مليون يورو من الملاك. شكر كارنيفالي الملاك على استثماراتهم الكبيرة ودعمهم المستمر، والذي يساهم في استقرار الوضع المالي للنادي.

اعترف المسؤول بارتكاب أخطاء في الماضي استدعت الحاجة إلى ضخ رؤوس أموال جديدة لتصحيح المسار. ذكر أنه انضم إلى يوفنتوس قادماً من نادي ساسولو مع بداية الصيف، ووصف المنصب الجديد بأنه تحدٍ كبير يتطلب شغفاً وطموحاً عالياً.

أكد كارنيفالي أن بناء النجاحات المستدامة يحتاج إلى وقت وجهد متواصل. شدد على أن العمل مستمر داخل الأروقة الإدارية والملعب لتحقيق الأهداف المرسومة، دون التسرع في الحكم على النتائج الأولية.