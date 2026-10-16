أعلنت شركتا أوبو ووان بلس رسمياً عن بدء نشر التحديث البرمجي ColorOS 17، المبني على نظام التشغيل أندرويد 17، للأجهزة المدعومة من الطرفين. يأتي هذا الإعلان مصحوباً بجدول زمني مفصل يحدد تواريخ وصول التحديث لمختلف الفئات والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

مواعيد إطلاق التحديث لأجهزة أوبو الرائدة والمتوسطة

ستبدأ أوبو طرح التحديث أولاً على سلسلة هواتف Find X10 في وقت لاحق من الشهر الحالي. بعد ذلك، ستحصل هواتف Find N6 وسلسلة Find X9 على النسخة الجديدة في 29 أكتوبر 2026.

في اليوم التالي، وتحديداً في 30 أكتوبر 2026، سيصل التحديث إلى هواتف Find N5 وسلسلة Find X8 بالإضافة إلى سلسلة Reno16. أما خلال شهر نوفمبر 2026، فستشمل القائمة سلسلة Find N3 وسلاسل Reno14 وReno15، إلى جانب هواتف K14 وF29.

تستمر الجدولة لتشمل سلسلة Reno13 وهواتف K13 وأجهزة Pad 3 وPad 5 في ديسمبر 2026. وفي الربع الأول من عام 2027، سيصل الدور إلى Find N2 Flip وسلسلة Reno12 وأجهزة Pad SE.

جدول زمني محدث لهواتف وان بلس وأجهزتها اللوحية

على صعيد شركة وان بلس، يستلم هاتف OnePlus 15 وجهاز Pad 4 التحديث في 29 أكتوبر 2026. وتبدأ عملية النشر لهواتف OnePlus 15R وOnePlus 13 و13s في اليوم التالي، الموافق لـ 30 أكتوبر 2026.

يشمل جدول نوفمبر 2026 من وان بلس هاتف OnePlus Open وهاتف OnePlus 12 وجهاز Pad 3. بينما تحصل هواتف OnePlus 12R وOnePlus 11 وسلسلة Nord 5 وأجهزة Pad 2 على التحديث في ديسمبر 2026.

تختتم الشركة جدولها بتوصيل التحديثات إلى هاتف Nord 4 وسلسلة OnePlus N6 وجهاز Pad Lite خلال الربع الأول من عام 2027.

ميزات تقنية جديدة وتصميم مستوحى من الزجاج السائل

تعتمد واجهة ColorOS 17 تصميم Living Flow Design المستوحى من الزجاج السائل. وتدعي أوبو أن محرك العرض الجديد يقلل أحمال العرض بنسبة تصل إلى 30%، مع انخفاض استخدام ذاكرة الوصول العشوائي بنسبة تصل إلى 25%.

يدمج النظام الذكاء الاصطناعي لأداء مهام عبر التطبيقات والملفات دون الحاجة لأوامر مباشرة فقط. ويتيح وضع Agent Mode البحث في مصادر متعددة وتنظيم الملفات بناءً على المحتوى والتواريخ.

يقدم وكيل الصور بالذكاء الاصطناعي أدوات تحرير تفاعلية تحافظ على المظهر الطبيعي للصور. ولا يدعم ColorOS 17 ميزة فقاعات التطبيقات الأصلية من جوجل كما هو الحال في واجهة بيكسل، لكنه يحتفظ بميزة النوافذ العائمة التي تسمح بتغيير حجم التطبيقات وتصغيرها جانبياً.