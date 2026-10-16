أدوات تخصيص متقدمة وتحكم دقيق في الصوت

أحدثت شركة سامسونج تغييرات جوهرية في تطبيقاتها الأصلية ضمن واجهة One UI لهواتف جالاكسي، مما يوفر أدوات متقدمة للمستخدمين مباشرة على أجهزتهم. تركز هذه التحديثات على تحسين الكفاءة والأمان والتحكم الدقيق في إعدادات النظام دون الحاجة لبرامج خارجية.

يوفر تطبيق Good Lock وصولاً معيارياً إلى ميزات تجريبية غير موجودة في قائمة الإعدادات الرئيسية. تتضمن أداة RegiStar خياراً لتعيين نقرات مزدوجة أو ثلاثية على ظهر الهاتف لتنفيذ أوامر النظام بسرعة.

تمنح وحدة SoundAssistant المستخدمين قدرة فريدة على توجيه الصوت إلى جهازين بلوتوث مختلفين في آن واحد عبر خاصية Multi-Sound Routing. كما تتيح الأداة ضبط مستوى الصوت لكل تطبيق بشكل منفصل، مما يمنع تداخل الأصوات أثناء الاستخدام المتعدد.

تحسينات للألعاب وإنتاج الفيديو والتشخيص الذاتي

يسمح إعداد Pause USB Power Delivery داخل Gaming Hub للشاحن بتغذية المعالج بالطاقة مباشرة وتجاوز البطارية. يشترط التفعيل استخدام شاحن بقدرة 25 واط أو أكثر، مع الحفاظ على مستوى شحن البطارية فوق 20% لضمان عمل الوضع الذي يخفض حرارة الجهاز.

يقدم تطبيق Studio محرر فيديو متعدد الطبقات يتضمن خطاً زمنياً كاملاً ومدمجاً في الهاتف دون إضافة علامات مائية. يستطيع المستخدم إدارة مقاطع متعددة وإضافة طبقات نص وملصقات ضمن مشروع واحد بسهولة.

يحتوي تطبيق Samsung Members على أداة Built-in Hardware Diagnostics لإجراء فحوصات شاملة للمكونات الأساسية. تشمل هذه الفحوصات اختبار الشاشة والكاميرات والميكروفون ومكبرات الصوت ومنافذ USB وحالة البطارية للتأكد من سلامتها.

أتمتة النظام وتصفح آمن وتكامل مع ويندوز

يعتمد نظام Modes and Routines على منطق الشرط والأثر لأتمتة سلوكيات الهاتف بناءً على محفزات محددة. يمكن ضبط النظام لتغيير اتجاه الشاشة تلقائياً عند فتح تطبيقات مثل YouTube واستعادته عند الخروج، أو تفعيل وضع عدم الإزعاج وتغيير خلفية القفل عند الوصول إلى موقع العمل.

أضاف متصفح سامسونج عناصر تحكم أصلية تعتمد على الإيماءات لمقاطع الفيديو على الويب، مع دعم إضافات الطرف الثالث مباشرة. تتضمن لوحة الخصوصية خيارات لحظر ملفات التتبع، بينما يؤمن الوضع السري التبويبات الخاصة باستخدام قفل بيومتري.

يسهل تطبيق Samsung Flow عملية النسخ واللصق الفوري والمتزامن بين هواتف جالاكسي وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز. يضمن هذا التكامل الأصلي لتطبيقات One UI كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة وموثوقية أكبر مقارنة بتطبيقات الطرف الثالث.