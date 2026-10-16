أطلقت شركة أوبو رسمياً سماعات الرأس اللاسلكية الجديدة من طراز Enco Air4s في السوق الصينية. وتتميز هذه السماعات بتقديم مواصفات تقنية متقدمة بأسعار تنافسية، مع التركيز على متانة البطارية وجودة الصوت.

إلغاء الضوضاء وتقنيات الذكاء الاصطناعي

تصل قدرة السماعات على إلغاء الضوضاء النشط إلى مستوى 32 ديسيبل، مما يوفر تجربة استماع هادئة. كما يتوفر وضع الشفافية الذي يسمح للمستخدم بسماع الأصوات المحيطة دون الحاجة إلى نزع السماعات من الأذن.

تعتمد السماعات على ميكروفونين مزدوجين مدعومين بخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتقليل ضوضاء الخلفية أثناء المكالمات الهاتفية. وتهدف هذه التقنية إلى تحسين وضوح الصوت للطرف الآخر حتى في البيئات الصاخبة.

عمر بطارية طويل وشحن سريع

يبلغ إجمالي عمر البطارية مع علبة الشحن نحو 43 ساعة من الاستخدام المتواصل. وتوفر كل سماعة ما يصل إلى 12 ساعة من الاستماع في حال إيقاف ميزة إلغاء الضوضاء.

ينخفض زمن التشغيل إلى 8 ساعات عند تفعيل وضع إلغاء الضوضاء أو وضع الشفافية. ويدعم النظام خاصية الشحن السريع، حيث تمنح عشر دقائق من الشحن المستخدم أربع ساعات إضافية من الاستماع.

حصلت البطارية على شهادة TÜV Rheinland للأداء المستدام، إذ تحافظ على كفاءتها بعد ألف دورة شحن كاملة. ويعزز هذا الإنجاز من موثوقية الجهاز على المدى الطويل.

متانة عالية واختبارات قاسية

تحمل السماعات تصنيف IP55 لمقاومة الغبار والماء، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي في ظروف مختلفة. وخضعت الأجهزة لسلسلة من الاختبارات القاسية لضمان تحملها الظروف البيئية الصعبة.

صمدت السماعات أمام درجات حرارة وصلت إلى 55 درجة مئوية دون تأثر أدائها الوظيفي. كما نجحت في اختبارات السقوط من ارتفاع 1.8 متر، بينما تحملت علبة الشحن السقوط من ارتفاع 1.5 متر.

تحمل علبة الشحن قدرة على تحمل أكثر من 20 ألف دورة من الفتح والإغلاق. وتؤكد هذه الأرقام تصميم الشركة لتعزيز عمر المنتج الافتراضي وتقليل الأعطال الميكانيكية.

سعر تنافسي ومقارنة مع الطرازات الأخرى

يبلغ سعر البيع الأولي لسماعات Enco Air4s نحو 179 يواناً، أي ما يعادل تقريباً 26 دولاراً أمريكياً. ويعد هذا السعر أقل من تكلفة طراز Oppo Enco Air 5 الذي يبلغ 199 يواناً.

على الرغم من الميزات الجيدة، فإن طراز Enco Air 4 Pro الاحترافي يقدم أداءً أعلى في إلغاء الضوضاء يصل إلى 49 ديسيبل. كما يدعم الطراز الاحترافي تقنية صوت LHDC 5.0 التي لا تتوفر في النموذج الجديد.