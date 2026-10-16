هيكل معدني متين وخالي من العيوب السطحية

أطلقت شركة شاومي حقيبة سفر جديدة من فئة ميجيا بمقاس 20 بوصة، وتطرحها حالياً عبر حملة تمويل جماعي على منصتها الخاصة «شاومي يوبين». يتميز المنتج بتصميم معدني فاخر ومواصفات تقنية عالية تستهدف المسافرين الذين يبحثون عن المتانة والأناقة في آن واحد.

يتكون الغلاف الخارجي للحقيبة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم المستخرجة من السلسلة 5000، بينما يعتمد الإطار الداخلي على خليط من الألومنيوم والمغنيسيوم والسيليكون التابع للسلسلة 6000. اعتمدت الشركة تصميماً خالياً تماماً من المسامير الظاهرة لضمان سطح مستوٍ وأملس، مما يعزز الجمالية البصرية للمنتج.

تمر عملية التصنيع بـ 150 خطوة دقيقة للحفاظ على السلامة الهيكلية للمعدن وضمان جودة البناء. عُزِّزت الزوايا باستخدام سبائك الزنك لامتصاص الصدمات الناتجة عن النقل والتعامل الخشن، وهي متاحة بلونين هما الفضي الفاتح والتيتانيوم.

عجلات صامتة ومقبض تلسكوبي مختبر بدقة

تحتوي الحقيبة على عجلات هينوموتو متعددة الاتجاهات مزودة بمحامل معدنية دقيقة وطلاء مطاطي من نوع TPE. يتضمن النظام طبقة امتصاص صدمات بسمك 6 ملم، وقد حصلت العجلات على شهادة SGS لمستويات ضوضاء تقل عن 43 ديسيبل.

تتحمل العجلات مسافة تصل إلى 72 كيلومتراً بتآكل أقل من 2 ملم، مما يضمن عمراً افتراضياً طويلاً. أما المقبض التلسكوبي المصنوع من ألومنيوم السلسلة 6000، فيوفر أربع إعدادات للارتفاع ومغطى بجلد اصطناعي من الألياف الدقيقة لراحة أفضل أثناء الجر.

خضعت آلية المقبض لاختبارات تحمل شملت 18 ألف دورة من التمديد والسحب للتأكد من متانته. تكمل هذه المواصفات مقابض حمل ذات ارتداد بطيء ومفصلات مطلية بالكهرباء لتعزيز مقاومة التآكل.

سعة تخزين ذكية وإجراءات أمان معتمدة

توفر الحقيبة سعة تخزين داخلية تبلغ 37 لتراً، وهي كمية كافية لرحلات تستمر من ثلاثة إلى خمسة أيام. يتضمن التصميم مقصورات مزدوجة تغلق بسحابات على شكل حرف U، بالإضافة إلى جيبين مخصصين للإكسسوارات الصغيرة.

استُخدمت بطانة مخملية مضادة للبكتيريا تمنع نمو 99% من البكتيريا الشائعة، مما يحافظ على نظافة المحتويات. تأتي الحقيبة مع قفل تركيب معتمد من إدارة أمن النقل TSA، يسمح بفتح المشابك بضغطة واحدة لتسهيل الفحص الأمني.

يبلغ سعر الحقيبة 1699 يوان، ما يعادل تقريباً 255 دولاراً أمريكياً، ومن المقرر أن يبدأ شحن الطلبات في التاسع والعشرين من أكتوبر 2026. تأتي هذه الإضافة بعد أن أطلقت شاومي مؤخراً حقيبة ظهر ميجيا الأخف وزناً بتصميم قابل للطي وبناء مقاوم للماء.