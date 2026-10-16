نفي استخدام مكونات جاهزة من الرفوف

كشفت شركة آبل تفاصيل دور شركة سامسونج في تطوير شاشة هاتف آيفون القابل للطي، وذلك عبر مقابلة نُشرت أمس على يوتيوب. شارك في الحوار ثلاثة من كبار مهندسي آبل الذين عملوا مباشرة على تطوير الجهاز الجديد بعد طرحه في الأسواق.

رداً على ادعاءات اليوتيوبر مايكل فيشر بأن آبل تستلم شاشات جاهزة من سامسونج دون تعديل، نفى مسؤولو آبل هذا الزعم بشكل قاطع. أوضح جي بي غيلو، المدير الأول لتكنولوجيا الشاشات، أن الشاشة لا توجد لدى المورد قبل بدء العمل المشترك عليها.

أكد غيلو أن المصنعين يبدأون العمل فقط بعد تلقي طلب يحتوي على مواصفات دقيقة ومحددة مسبقاً. لا تتوفر أي مكونات تلبي توقعات ومتطلبات آبل بشكل مسبق في مخازن الموردين.

صرح غيلو بأن جميع الطلبات المقدمة للشركات المصنعة هي طلبات مخصصة ومصممة خصيصاً لمنتجات آبل. وافقه في الرأي ريتش دينه، نائب رئيس هندسة الأجهزة، مؤكداً أن كل المكونات تخضع لنفس المعيار من التخصيص الدقيق.

تطوير المكونات من الصفر حسب المواصفات

ذكر دينه أن عملية التصميم تبدأ داخلياً بتحديد الأهداف التقنية والتحديات المتوقعة قبل التواصل مع الشركاء. تعمل الشركات المصنعة جنباً إلى جنب مع فرق آبل لتطوير القطع وفقاً لهذه المواصفات الصارمة.

أكد دينه أن التطوير يبدأ من الصفر بالتعاون الوثيق مع الشركاء المصنعين لضمان الجودة. ذكرت آبل أن هذا التخصيص يصل إلى مستوى النانومتر في دقة التصنيع وهندسة المواد المستخدمة.

نفى دينه وجود أي مكونات جاهزة على الرفوف للشراء المباشر في سلسلة التوريد الخاصة بهم. يهدف التصميم الداخلي المعقد في النهاية إلى خدمة تجربة المستخدم النهائية وضمان الأداء المطلوب.

متانة الجهاز وخيارات التصميم الداخلية

تناولت المقابلة جوانب متانة هاتف آيفون القابل للطي وكيفية ضمان عمر افتراضي طويل للمفصلة والشاشة. أشار فيشر خلال النقاش إلى أن المفصلة ليست ضمن الشحنات الجاهزة التي قد ترد من المصانع.

نوقش أيضاً قرار آبل باستخدام كاميرا تحت الشاشة في الجهاز القابل للطي للحفاظ على استمرارية العرض. يعكس هذا الخيار نهج آبل في تصميم المنتجات الذي يدمج بين الوظيفة التقنية والشكل الجمالي.

شارك الموظفون الثلاثة خبراتهم المباشرة في مراحل التطوير المختلفة للهاتف الجديد. تأتي هذه التصريحات لتوضيح الصورة حول طبيعة العلاقة التصنيعية بين عملاقي التكنولوجيا في هذا المشروع المشترك.