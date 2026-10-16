أطلقت شركة سونوس تحديثاً برمجياً يحمل الرقم 27.2 لتطبيقها، موجهةً هذه الخطوة لدعم هاتف آيفون Duo القابل للطي من أبل. يأتي الإصدار قبل الإطلاق الرسمي للهاتف المتوقع لاحقاً هذا الشهر، مما يسمح للمستخدمين بتجربة التكامل المسبق مع أجهزة الصوت الذكية.

تفاصيل التحديث وإتاحته عبر متجر التطبيقات

رفع التحديث نسخة تطبيق سونوس على نظام iOS إلى الإصدار 90.1، حيث أتيح الدعم لكل من وضعي الهاتف المطوي وغير المطوي. أصبح التحديث متاحاً للتحميل اليدوي عبر متجر التطبيقات حالياً، مما يمنح المستخدمين مرونة في تثبيت النسخة الجديدة فوراً.

أُعلن عن التحديث عبر منشور على منصة ريديت، مؤكدةً الشركة استجابةً سريعة للمتطلبات التقنية للأجهزة القادمة. يسبق هذا الإصدار إطلاق برنامج سونوس 27 الأوسع نطاقاً، الذي مهد الطريق لهذه التحسينات المستمرة.

تحسينات سابقة في واجهة التطبيق ومكبرات الصوت

قدم الإصدار السابق تجربة تطبيق معاد تصميمها وميزات جديدة، ركزت على تحسين سهولة الاستخدام والتفاعل اليومي. استهدفت الميزات الجديدة تشكيلة مكبرات الصوت الخاصة بالشركة، لضمان أداء متناغم عبر مختلف الأجهزة المنزلية.

تعكس هذه التطورات استراتيجية سونوس في مواكبة أحدث الابتكارات في عالم الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة. يضمن التصميم الجديد توافقاً بصرياً ووظيفياً مع شاشات الهواتف الحديثة بمقاساتها المختلفة.

تحركات سوقية لأسعار منتجات أبل وملحقات أنكر

انخفض سعر سماعات AirPods Pro 3 إلى 199 دولاراً من 249، فيما هبط سعر سماعات Apple AirPods Max 2 إلى 429 دولاراً من 549. طرحت شركة أنكر شاحناً قابلاً للطي بقوة 25 واط ومعيار Qi2.2، ليضيف خياراً مرناً للمستخدمين.

يدعم الشاحن الجديد تقنية MagSafe ويضم ثلاث منافذ للشحن، مما يعزز كفاءة الطاقة للأجهزة المتعددة. توفرت علامة AirTag 2 بحزم تحتوي على قطعة واحدة أو أربع قطع، لتلبية احتياجات التتبع المختلفة.

أتت سماعات AirPods 5 مزودة بعلبة شحن لاسلكية، بينما دعم شاحن Apple MagSafe الجديد خاصية الشحن السريع. تهدف هذه التعديلات السعرية والتقنية إلى تعزيز حصة المنتجات في السوق التنافسية للأجهزة الصوتية وملحقات الشحن.