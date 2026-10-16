كشفت شركة أبل عن تحديثات جوهرية لتطبيق «الصور» ضمن نظام التشغيل iOS 27، مع تركيز مباشر على تطوير ميزة الألبومات المشتركة عبر خدمة iCloud. تهدف هذه التغييرات إلى تحويل الطريقة التي يتبادل بها المستخدمون الذكريات الرقمية، من خلال إضافة أدوات تحكم وتفاعل لم تكن متاحة من قبل.

دعم كامل للدقة العالية ومشاركة أوسع للمنصات

يتيح النظام الجديد الآن تخزين وعرض الصور ومقاطع الفيديو بدقة كاملة ضمن الألبومات المشتركة، مما يحسن جودة المحتوى المتبادل بشكل واضح. لم يعد التفاعل مقتصراً على زر الإعجاب التقليدي، بل أصبح بإمكان المستخدمين استخدام أي رمز تعبيري للتعبير عن ردود فعلهم تجاه المنشورات.

في خطوة غير مسبوقة، سمحت أبل لمستخدمي أنظمة أندرويد وويندوز بالمساهمة الفعلية في هذه الألبومات عبر متصفح الويب لأول مرة. كان هؤلاء المستخدمون في السابق قادرين فقط على عرض المحتوى دون إمكانية إضافة ملفات جديدة، وهو قيد تم رفعه بالكامل في هذا الإصدار.

أدوات تحكم متقدمة وتنظيم تلقائي للمحتوى

توفر التحديثات خيارات جديدة لإدارة الصلاحيات، حيث يمكن للمستخدمين تحديد أدوار المشاركين في الألبوم بدقة أكبر. كما ظهر خيار يسمح بجعل الألبوم ينتهي تلقائياً في تاريخ محدد مسبقاً، مما يساعد في تنظيم المساحة التخزينية والحفاظ على خصوصية اللحظات المؤقتة.

سهلت الشركة عملية حفظ الصور المشتركة، إذ أصبح بالإمكان تنزيل الملفات بضغطة زر واحدة بدلاً من الخطوات المعقدة السابقة. يتلقى مالك الألبوم إشعارات فورية عند قيام المدعوين بإضافة صور أو مقاطع فيديو جديدة، مما يضمن متابعة مستمرة للنشاط داخل المجموعة.

تفاعل اجتماعي ومعالجة للشكاوى السابقة

تشبه آلية التفاعل الجديدة شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للأشخاص المدعوين التعليق على الصور وإبداء الرأي بجانب الرموز التعبيرية. تسمح الميزة الأساسية بإنشاء ألبوم يشاركه المستخدم مع أشخاص محددين فقط، لضمان بقاء المحتوى ضمن دائرة خاصة ومعروفة.

تعالج هذه الترقيات مجموعة من الشكاوى القديمة التي واجهتها الميزة سابقاً، مما يجعل العام الحالي نقطة تحول مهمة لتطبيق «الصور» من أبل. تعتمد التجربة الجديدة على دمج سهولة الاستخدام مع إمكانيات مشاركة متطورة تلبي احتياجات المستخدمين العصريين.