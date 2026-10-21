في أكتوبر ٢٠٢٦، استبدل كاتبٌ من القاهرة تطبيقات جوجل فوتوس ودرَايف وجيميني ببدائل مفتوحة المصدر مجانية، بعد أن قرَّر الاعتماد على حلول تحفظ خصوصيته وتمنحه سيطرة كاملة على بياناته.

Fossify Gallery يحل محل جوجل فوتوس للإدارة المحلية

استخدم الكاتب تطبيق Fossify Gallery على هاتفه الأندرويد لتصفح الصور والفيديوهات المخزنة محليًّا. يتيح التطبيق تنظيم الملفات في مجلدات، ونقلها أو نسخها، وتحريرها بشكل أساسي، مع دعم للبحث والتصفية والتخصيص وحماية البيومترية.

لكن Fossify Gallery لا يقدِّم نسخًا احتياطيًّا سحابيًّا، ولا يحتوي على أدوات ذكاء اصطناعي توليدية أو ميزات مثل «الذكريات» أو التوصيات الموجودة في جوجل فوتوس. ويُفضِّل الكاتب استخدام Adobe Lightroom على سطح المكتب لتحرير الصور بدلًا من أدوات التحرير في تطبيقات الجوال.

Nextcloud يحل محل جوجل درايف لإدارة التخزين السحابي

اعتمد الكاتب منصة Nextcloud لإدارة التخزين السحابي الخاص به، بعد أن كان يستخدم جوجل درايف. Nextcloud منصة ذاتية الاستضافة تمنح المستخدم تحكمًا كاملًا في مكان تخزين الملفات، وتسمح بتوسيع التخزين حسب الأجهزة والتكوين، بدلًا من القيود الثابتة في جوجل درايف.

تطبيق Nextcloud للأندرويد يدعم رفع الوسائط تلقائيًّا، ويضم واجهة مستوحاة من Material You. كما تتوفر عميلات سطح مكتب لأنظمة ويندوز وماك ولينكس. ويدعم Nextcloud مشاركة الملفات عبر روابط قابلة للحماية بكلمة مرور وتواريخ انتهاء وضبط أذونات الوصول.

يتطلب إعداد Nextcloud جهدًا أوليًّا، خاصة للمبتدئين في الاستضافة الذاتية. والكاتب يستخدمه بالتزامن مع Fossify Gallery، حيث لا يقدِّم الأخير نسخًا احتياطيًّا سحابيًّا.

Gemma 4 يعمل محليًّا بديلًا عن جيميني

استخدم الكاتب نموذج Gemma 4 عبر تطبيق Google AI Edge Gallery بدلًا من جيميني. يعمل النموذج محليًّا على الهاتف دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت بعد تنزيله، وهو متاح بنموذجين متنقِّلين: E2B للأجهزة ذات ذاكرة وصول عشوائي ٨ غيغابايت، وE4B للأجهزة ذات ١٢ غيغابايت فأكثر.

يدعم Gemma 4 نماذج لغوية كبيرة (LLM) متعددة، وبعضها يدعم الفهم البصري وتحويل الصوت إلى نص. لكنه لا يمتلك نفس تكامل جيميني العميق مع نظام أندرويد. ويستخدم الكاتب النموذج لتلخيص النصوص، وتوليد أفكار للمقالات، وإعادة صياغة الجمل، وتفسير المواضيع المعقدة، والإجابة عن الأسئلة اليومية.

ويقدِّر الكاتب خصوصية وحرية الحلول المفتوحة المصدر رغم التنازل عن بعض الميزات المتقدمة في تطبيقات جوجل.