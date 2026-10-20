أعدّ الذكاء الاصطناعي «جيميني» خطة تمارين شخصية مدتها سبعة أيام استنادًا إلى بيانات جهاز «فيتبيت إير» الذي يرتديه كاتب التجربة، في تجربة فردية أُجريت في أكتوبر ٢٠٢٦.

التجربة لم تكن خبرًا صحفيًّا بل وصفًا لاستخدام شخصي

لم تُسجَّل في النص أحداثٌ واقعيةٌ قابلةٌ للتحقق خارج تجربة الكاتب الفردية. لا وجودَ في المقال لأي حدثٍ جماعيٍّ أو إعلانٍ رسميٍّ أو تدخلٍ مؤسسيٍّ. كل ما ورد هو روايةٌ ذاتيةٌ لتفاعلٍ واحدٍ مع تقنياتٍ رقميةٍ.

لم تُذكر أي تواريخ فعلية لتنفيذ خطط أو برامج

لا يحتوي النص على أي تواريخٍ محددةٍ لبدء أو انتهاء أنشطةٍ بدنيةٍ أو طبيةٍ أو تطبيقيةٍ. تاريخ النشر الوحيد هو الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦، ولا يرتبط هذا التاريخ بأي حدثٍ واقعيٍّ داخل المقال. لم يُذكر متى بدأ الكاتب باستخدام الخطة أو كم استمرت جلساته.

البيانات المستخدمة كانت شخصيةً بحتةً وغير موثَّقةٍ خارجيًّا

الأرقام والمؤشرات التي استند إليها «جيميني» في إعداد الخطة جاءت من جهاز «فيتبيت إير» الخاص بالكاتب فقط. لم تُقدَّم أي إحصائياتٍ مُبلَّغ عنها من جهةٍ خارجيةٍ، ولا أي نتائج تم التحقق منها سريريًّا أو عبر دراسةٍ مستقلةٍ. جميع القيم المذكورة — مثل معدل النشاط أو مدة الاستراحة — هي بياناتٌ شخصيةٌ أبلغ عنها الكاتب دون توثيقٍ موضوعيٍّ.

لم تُسمَّ أي جهةٌ رسميةٌ أو موقعٌ جغرافيٌّ

لم يُذكر اسمُ مدينةٍ أو دولةٍ أو مؤسسةٍ حكوميةٍ أو طبيةٍ أو برنامجٍ وطنيٍّ في النص. الأسماء الوحيدة التي وردت هي أسماء منتجاتٍ تجاريةٍ: «فيتبيت إير» و«جيميني» و«جوجل هيلث». لا توجد إشاراتٌ إلى سياساتٍ صحيةٍ عامةٍ أو مبادراتٍ وطنيةٍ أو شراكاتٍ مؤسسيةٍ. لا يوجد أي ذكرٍ لموقعٍ فيزيائيٍّ حيث وقعت التجربة أو تم تنفيذ الخطة.