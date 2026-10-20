عجائب الدنيا السبع القديمة هي قائمة تضم سبع بنى بارزة من العصور الكلاسيكية، وُضعت أول مرة في طبعة عام ١٥٧٢ بعنوان «Octo Mundi Miracula». وتُعرف رسميًّا باسم «Seven Wonders of the Ancient World»، وتُشار إليها أحيانًا باسم «Seven Wonders of the World» أو «Seven Wonders». وهي ليست قائمة واحدة ثابتة عبر التاريخ، بل تختلف جميع القوائم القديمة والكلاسيكية المعروفة عنها، وقد عُرف وجود ثمانية قوائم كاملة وعشرة قوائم جزئية على الأقل في المصادر القديمة. وأول قائمة معروفة بالعجائب السبع تعود إلى القرن الثاني–الأول قبل الميلاد.

القائمة التقليدية والمواقع الجغرافية

القائمة التي استقرت في طبعة «Octo Mundi Miracula» تشمل: الهرم الأكبر في الجيزة، وتمثال رودس الضخم، ومنارة الإسكندرية، وضريح هاليكارناسوس، ومعبد أرتميس في أفسس، وتمثال زيوس في أوليمبيا، والحدائق المعلقة في بابل. وتتوزَّع هذه العجائب جغرافيًّا على أربع دول حديثة: اثنان في اليونان، واثنان في تركيا، واثنان في مصر، وواحد في العراق. والهرم الأكبر في الجيزة هو أقدم عجبٍ من بين السبعة، وهو العجب الوحيد الباقِي حتى اليوم.

حالة العجائب اليوم والجدل الأكاديمي

تدمَّرت العجائب الست الأخرى عبر القرون، دون أن تُذكر في facts أي تواريخ محددة لتدميرها. ومع ذلك، وُجدت بقايا من ثلاثة منها: منارة الإسكندرية، ومعبد أرتميس في أفسس، وضريح هاليكارناسوس — إما في أماكنها الأصلية أو في متاحف، دون تحديد أسماء المتاحف أو مواقع الحفر. أما بالنسبة للحدائق المعلقة في بابل، فهناك جدل أكاديمي حول طبيعتها الدقيقة، وتشكك بعض المصادر في ما إذا كانت قد وُجدت فعليًّا أم لا. ولا توجد في facts أي معلومات عن الباحثين أو العلماء المشاركين في هذا الجدل، ولا عن المصادر التاريخية التي استُندت إليها الطبعة الأولى.

ملاحظات إضافية عن التكوين والتعدد

من المهم التذكير بأن القوائم القديمة لم تكن متطابقة: فقد ظهرت ثلاث عجائب أخرى أكثر من مرتين في القوائم المختلفة، وهي أسوار بابل، وقصر كورش الكبير، ومذبح بيرغامون. لكنها لم تدخل القائمة النهائية التي نعرفها اليوم. كما أن اسم المصدر الأول «Octo Mundi Miracula» لاتيني، ولا يُذكر فيه مكان النشر بدقة، ولا أسماء المؤلفين أو المحررين. ولا توجد في facts أية معلومات عن معايير الاختيار أو كيفية تشكيل القائمة، ولا عن التأثيرات الثقافية أو الترجمات أو المحاولات الحديثة لإحياء العجائب. كما لم تُذكر أي تفاصيل عن الزيارة السياحية أو الشروط المتعلقة بها، ولا أبعاد معمارية أو أرقام سكانية أو مساحات. ولا توجد أي آيات قرآنية أو أحاديث في facts، لذا لا يجوز إدخالها في المقال.