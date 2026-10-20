ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنسبة 0.30% في جميع الأنواع الرئيسية اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، مدعومة بصعود سعر الأوقية العالمية وثبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري. الجرام من عيار 24 قيراطاً وصل إلى 7,349 جنيهًا، بزيادة 21.71 جنيه عن الأمس. والجرام من عيار 21 قيراطاً بلغ 6,430 جنيهاً، وعيار 18 قيراطاً سجّل 5,512 جنيهاً. الجنيه الذهب — وهو وحدة تداول شائعة تساوي 8 غرامات من عيار 21 قيراطاً — ارتفع هو الآخر بنسبة مماثلة ليصل إلى 51,443 جنيهاً.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 7,349 جنيه ذهب عيار 21 6,430 جنيه ذهب عيار 18 5,512 جنيه الجنيه الذهب 51,443 جنيه أوقية الذهب (بالدولار) 4,135.40 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

لماذا ارتفعت الأسعار؟

الحركة اليومية تعكس تأثير سعر الأوقية العالمية، التي انخفضت طفيفاً إلى 4,135.40 دولار أمريكي، أي بانخفاض 3.70 دولارات (0.09%) عن الأمس. لكن هذا الانخفاض لم يُترجم فوراً إلى هبوط محلي لأن سعر الجنيه مقابل الدولار ظل مستقراً نسبياً، ما جعل التكلفة بالجنيه ترتفع مع كل تغير في سعر الأوقية بالدولار. الأوقية تساوي 31.1 غراماً، لذا فإن أي تغيّر في سعرها يُحسب مباشرة على الغرام المحلي بعد ضربه في سعر الصرف. وعندما يرتفع السعر بالدولار أو ينخفض سعر الجنيه، يزداد السعر بالجنيه — والعكس صحيح. وهذا ما حدث اليوم: استقرار سعر الصرف مع ارتفاع طفيف في سعر الأوقية بالدولار أدى إلى ارتفاع سعري محلي بنسبة ثابتة قدرها 0.30% عبر جميع الأعيرة.

ماذا يعني ذلك للمشتري أو المدخر؟

إذا كنت تخطط لشراء جرام واحد من عيار 24 قيراطاً اليوم، فستدفع 21.71 جنيهاً أكثر مما دفعته أمس. أما إذا اشتريت جنية ذهباً كاملاً، فالفرق 152 جنيهاً إضافياً. الارتفاع ليس كبيراً يومياً، لكنه يتراكم مع الأيام، خصوصاً لمن يشتري بكميات أو يراقب السعر لفترة طويلة. المدخر الذي يحتفظ بذكاء بجزء من مدخراته في الذهب يرى أن قيمته بالجنيه زادت اليوم، لكن هذه القيمة مرتبطة بسعر الدولار وسعر الأوقية معاً — لا بعامل واحد فقط. الطلب المحلي لا يظهر في الأرقام، لكن حركة الأسعار اليوم تؤكد أن السوق تتبع المؤشر العالمي بدقة، دون تأخير أو انفصال. الأسعار ستبقى حساسة لأي تغيّر في سعر الأوقية أو في سعر صرف الدولار خلال الأيام القادمة.