انخفض سعر جهاز شارجيك ٣٠٠ إلى ١٧٩ دولارًا أمريكيًّا على منصة أمازون، عبر متجر «شارج الرسمي»، في عرض محدود الوقت بدأ في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ ويستمر حتى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦.

السعر انخفض ٢٢٪ عن السعر الأصلي

كان السعر الأصلي لجهاز شارجيك ٣٠٠ هو ٢٢٩ دولارًا أمريكيًّا. الخصم يبلغ ٥٠ دولارًا أمريكيًّا بالضبط، أي ما نسبته ٢٢٪ من السعر الأصلي. تم التحقق من هذا السعر في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦.

سعة وبُنية تدعم الشحن المكثف

يحتوي الجهاز على بطارية سعتها ٢٤٠٠٠ ملي أمبير في الساعة، ومصنوع هيكله من الألومنيوم المُشكَّل باستخدام آلة التحكم الرقمي (CNC). يستخدم خلايا كاملة الأطراف (full-tab) مع مقاومة داخلية لا تزيد عن ٤ ملي أوم. الشركة تدّعي أن درجة حرارة التشغيل أقل بنسبة تصل إلى ٣٥٪ مقارنةً بأجهزة مماثلة.

منافذ متعددة وقدرات شحن دقيقة

إجمالي القدرة الخارجة للجهاز هو ٣٠٠ واط. يحتوي على منفذين يو إس بي-سي، كلٌّ بقدرة تصل إلى ١٤٠ واط باستخدام بروتوكول PD 3.1، ومنفذ يو إس بي-أي واحد، ومنفذ تيار مستمر (DC) قابل للضبط بين ٥ فولت و٢٨ فولت بقطر ٥,٥ × ٢,١ مم. يمكنه شحن جهازي ماك بوك برو مقاس ١٦ بوصة في وقت واحد، وبقدرة تصل إلى ١٤٠ واط لكل جهاز، كما يسمح بشحن هاتف ذكي في نفس اللحظة.

شاشة رقمية وسرعة إعادة شحن عالية

الشاشة المدمجة بحجم ١,٩ بوصة تُظهر منحنيات الطاقة الفعلية، وفولتية كل خلية، وعدد دورات الشحن، والوقت المتبقي التقديرى. وقت إعادة الشحن من ٠ إلى ١٠٠٪ هو حوالي ٤٤ دقيقة عبر مدخل يو إس بي-سي بقدرة ١٤٠ واط. الجهاز متوافق مع قواعد الطيران بالنسبة للسعة، وهو ما يتيح حمله في الأمتعة اليدوية.

مقارنة مع جهاز يو جرين نيكسود ٤٥ واط

في نفس المنصة، سعر جهاز يو جرين نيكسود ٤٥ واط هو ٥٩,٩٩ دولارًا أمريكيًّا، بعد خصم من سعره الأصلي البالغ ٦٩,٩٩ دولارًا أمريكيًّا. سعته ١٠٠٠٠ ملي أمبير في الساعة، ويحتوي على كابل يو إس بي-سي مدمج وشاشة ذكية.