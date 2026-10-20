لم تُعلن شركة جوجل رسميًّا عن هاتفي بيكل ١٠ برو إكس إل أو بيكل ١١، ولا يوجد أي تأكيد من الشركة حول مواصفاتهما أو أسعارهما أو تواريخ طرحهما في الأسواق.

لا توجد معلومات رسمية عن سعر الهاتفين

الرقم ٨٥٠ دولارًا المذكور لهاتف بيكل ١٠ برو إكس إل، والرقم ١٣٠٠ دولارٍ لهاتف بيكل ١١، لا يرتكزان على إعلانات أو بيانات صادرة عن جوجل أو متاجر معتمدة. لم تُفصح جوجل عن أي سعر رسمي لأيٍّ من الهاتفين، ولا توجد وثائق أو فواتير أو عروض بيع فعلية تؤكِّد هذين الرقمين في أي سوقٍ عالميٍّ أو محليٍّ.

أسماء الميزات غير موثوقة ولا تملك أساسًا رسميًّا

مصطلحات مثل «راماجيدون» و«تينسور جي ٥/جي ٦» و«هايليت» و«كامرالوكس» و«رامبلر» لم تظهر في أي بيان تقني لجوجل، ولا توجد وثائق فنية أو تسريبات موثوقة تؤكِّدها. هذه التسميات لا تظهر في قوائم المواصفات الرسمية لأي هاتفٍ من سلسلة بيكل، ولا توجد إشارات إليها في أحدث تحديثات نظام أندرويد أو في حزم التطوير المنشورة من جوجل.

التوصية قائمة على آراء شخصية وليس على وقائع مثبتة

المقارنة بين الهاتفين تستند إلى افتراضات وتخمينات حول أداء الميزات وتجربة المستخدم، دون وجود نتائج اختبارات مخبرية أو مراجعات مستقلة أو بيانات مجمَّعة من مستخدمين حقيقيين. لا توجد دراسات استهلاكية أو تقارير أداء من جهات محايدة تدعم الادعاء بأن بيكل ١٠ برو إكس إل «يفوق» بيكل ١١ في أي بعدٍ فنيٍّ أو عمليٍّ.

لا توجد بيانات رقمية موثوقة عن أيٍّ من الهاتفين

لا توجد في النص أرقام محددة حول سعة الذاكرة العشوائية، أو دقة الكاميرات، أو سعة البطارية، أو زمن الشحن، أو معدل التحديث للشاشة، أو أي مواصفة فنية معلنة. جميع الإشارات إلى الميزات أو الأداء أو السعر تفتقر إلى مصدر موثوق أو واقع قابل للتحقق، ولا ترتبط بأي حدث فعليٍّ أو إصدار رسميٍّ أو توفر فعليٍّ في الأسواق.