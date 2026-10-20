خسر إبراهيم أزي أداءً مُحبِطًا مع أرسنال أمام نوتينغهام فورست في مباراة انتهت بفوز الفريق اللندني ١–٠، وجرت قبل نشر هذا التقرير.

استبدال أزي في نهاية الشوط الأول

أخرج المدرب ميكيل أرتيتا أزي من الملعب في الدقيقة ٤٥، بعد أن لعب في مركز الجناح الأيسر طوال الشوط الأول. لم يُسجّل اللاعب أي تسديدة أو اختراق ناجح خلال تلك الدقائق الأربعين والخمس.

دخل نوني مادويكي مكانه في بداية الشوط الثاني، وسجّل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة ٨٠.

تعليق بول ميرسون على سكاي سبورتس

عقب المباراة، علّق المعلق بول ميرسون في بث مباشر على قناة سكاي سبورتس، مشيرًا إلى أن استبدال أزي في نهاية الشوط الأول دليلٌ على الضغط الأكبر الذي يعيشه في أرسنال مقارنةً بأنديته السابقة.

وأشار إلى أن العمق الكبير في تشكيلة أرسنال يجعل أي أداء ضعيف يؤدي فورًا إلى الاستبعاد، وهو ما لم يعتده اللاعب في محطاته السابقة.

تفاوت أساليب اللعب بين كريستال بالاس وأرسنال

ذكر ميرسون أن أسلوب كريستال بالاس كان يركّز على تمرير الكرة لأزي كمركز رئيسي للبناء الهجومي، بينما يعتمد أرسنال حاليًّا على أربعة لاعبين في بنائه الهجومي: برونو غيمارايش، وبوكايو ساكا، وماتين أوديغاارد، وديكلان رايس.

وقال إن اللاعبين في الأندية الكبيرة لا يتمتعون بنفس الحرية الإبداعية المتاحة لهم في الأندية الأصغر، مما يصعّب على أزي التأقلم السريع.

تحديات أزي في أرسنال

انتقل أزي من كريستال بالاس إلى أرسنال في صفقة عالية المستوى، لكنه لم يحقق حتى الآن نفس التأثير الذي حققه مع النادي الجنوبي.

ويواجه منافسة شديدة في خط الهجوم، ويحتاج إلى التأقلم مع البنية التكتيكية الجديدة ليضمن مكانًا ثابتًا في التشكيلة الأساسية. وصفه ميرسون بأنه «لاعب لطيف» ولديه موهبة، لكنه شكّك في مدى نجاحه مع أرسنال في ظل هذه الظروف.