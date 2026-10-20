اللون الذهبي الجذّاب في الفراخ المقلية أو المشوية ليس صدفة، بل نتيجة توازن دقيق بين التوابل، والدهون، والحرارة، ووقت الطهي. هذه الطريقة مُجربة في المطابخ المصرية المنزلية منذ عقود، وتُطبَّق دون إضافات كيميائية أو ألوان اصطناعية. النتيجة: قشرة مقرمشة، لون ذهبي نقي، ونكهة عميقة لا تُقاوم.

اغسلي الفراخ جيدًا تحت الماء الجاري، ثم جففيها تمامًا بمنشفة ورقية — الرطوبة تمنع التحمير وتسبب القلي بدلاً من التحميص. افتحي الفراخ بالسكين في أماكن سميكة (مثل الصدر والفخذ) لتتساوى درجة النضج وتتغلغل التوابل. أحضري خلطة التتبيلة: ملعقتان كبيرتان من paprika حلو (ليس حارًّا)، ملعقة صغيرة من كركم مطحون نقي، نصف ملعقة صغيرة من بهار الدجاج المطحون (بدون غلوتين إن أمكن)، وربع ملعقة صغيرة من فلفل أسود مطحون طازجًا. أضيفي إلى الخلطة ملعقة كبيرة من زيت ذرة أو زيت دوار الشمس، وملعقة صغيرة من عصير ليمون طازج — الحمض يفتح مسام اللحم ويساعد الكركم على التثبيت. ادهني الفراخ بالخلطة جيدًا من الداخل والخارج، مع التركيز على الطيات والثنايا. لا تفرطي في الليمون؛ فالكمية الزائدة قد تجعل اللحم جافًّا. غطي الفراخ واتركيها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ٤ ساعات، والأفضل ١٢ ساعة — لكن لا تتجاوز ٢٤ ساعة؛ لأن الحمض قد يبدأ في تغيير قوام اللحم. قبل الطهي، أخرجي الفراخ من الثلاجة قبل ٣٠ دقيقة. سخني الفرن على حرارة ٢٠٠°م أو قلّبيها في زيت غزير على نار متوسطة — لا ترفعي الحرارة فجأة، فهذا يحرق السطح قبل أن ينضج الداخل. إذا استخدمتِ الفرن: ضعي الفراخ على رف شبك فوق صينية، وادهني سطحها بقليل من الزيت أو الزبدة المذابة قبل إدخالها — هذه الخطوة الأخيرة هي سر اللون الذهبي اللامع.

المكونات المطلوبة

الفراخ: دجاج كامل أو أجزاء (يفضّل أن تكون ذات جلد سليم غير ممزق).

دجاج كامل أو أجزاء (يفضّل أن تكون ذات جلد سليم غير ممزق). paprika حلو: يجب أن يكون أحمر غامق اللون، وليس برتقاني باهت — يُعطي لونًا دافئًا دون مرارة.

يجب أن يكون أحمر غامق اللون، وليس برتقاني باهت — يُعطي لونًا دافئًا دون مرارة. الكركم: مطحون نقي، بدون إضافات أو مبيضات. كمية قليلة كافية؛ فهو قوي التأثير في التلوين.

مطحون نقي، بدون إضافات أو مبيضات. كمية قليلة كافية؛ فهو قوي التأثير في التلوين. الزيت: زيت نباتي عديم الرائحة (ذرة، دوار شمس، أو كانولا). لا تستخدمي الزيتون البكر للقلي أو الشوي العالي الحرارة.

زيت نباتي عديم الرائحة (ذرة، دوار شمس، أو كانولا). لا تستخدمي الزيتون البكر للقلي أو الشوي العالي الحرارة. الليمون: فقط العصير الطازج، وليس العبوة الجاهزة — لأن الأخير يحتوي على مواد حافظة تؤثر في التفاعل مع الكركم.

ملاحظات أساسية لا تُهمَل