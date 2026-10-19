أعلنت شركة آبل أن جهاز الآيفون دوو لن يكون متاحًا للشراء الفوري في متاجرها الراجعة في اليابان وكوريا الجنوبية، رغم إطلاقه عالميًّا يوم الجمعة ٢٣ أكتوبر.

الحجز المسبق بدأ في ٢٣ أكتوبر

بدأت شركة آبل قبول طلبات الشراء المسبقة لجهاز الآيفون دوو يوم الجمعة ٢٣ أكتوبر. وظهرت إشعارات بهذا القرار على الموقع الإلكتروني لآبل في طوكيو وسيول. وبحلول الدقائق الثلاثين الأولى من انطلاق الحجز، ارتفعت تقديرات الشحن للطلبات الجديدة إلى ٢٥ يناير.

طلب «استثنائي تمامًا» ومخزون محدود

وصف مسؤولو آبل الطلب على الجهاز بأنه «استثنائي تمامًا». وأوضحت الشركة أنها «تعمل بجد» لتلبية الطلبات «في أسرع وقت ممكن». لكنها لم تفصح عن أي أرقام محددة للمبيعات، كما لم تُصدر حتى الآن أي تعليق علني بشأن سياسة الشراء الفوري خارج اليابان وكوريا الجنوبية.

تعليمات غير رسمية في بعض المتاجر

ذكر هارتلي شارلتون أن بعض مدراء متاجر آبل نصحوا الموظفين بعدم السماح بشراء الآيفون دوو فورًا عند الإطلاق. لكن هذه التعليمات لم تكن اتصالاً رسميًّا من الشركة على مستوى جميع المتاجر. وفي الوقت نفسه، يُباع جهاز الآيفون ١٨ برو ماكس أيضًا عبر الحجز المسبق فقط في اليابان وكوريا الجنوبية.

سبب التقييد مرتبط بالعرض والسكالبينغ

يرجح أن سبب التقييد يعود إلى قيود في العرض ومكافحة عمليات الشراء الجماعي (السكالبينغ) في آسيا. وحتى في حال توفر الجهاز للشراء الفوري في بعض المتاجر، فإن المخزون سيكون محدودًا جدًّا في البداية. كما أشارت آبل إلى أن العملاء الراغبين في حجز الجهاز للاستلام من المتجر يجب أن يتحققوا من الموقع يوم السبت ٢٤ أكتوبر لمزيد من المعلومات. ولا يزال غير واضح ما إذا كان الجهاز متاحًا للشراء الفوري في الولايات المتحدة أو أي دول أخرى خارج اليابان وكوريا الجنوبية.