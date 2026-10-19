أعلنت هيئة الإحصاء الكندية يوم الاثنين ١ أكتوبر ٢٠٢٤ أن نسبة التضخم السنوي في كندا ارتفعت إلى ٣,١٪ في سبتمبر ٢٠٢٤، بعد أن كانت ٣,٠٪ في أغسطس ٢٠٢٤.

قفزة حادة في أسعار البنزين وزيت الوقود

ارتفعت أسعار البنزين ٢٧,٨٪ مقارنةً بالسنة السابقة، متجاوزةً الزيادة المسجلة في أغسطس البالغة ٢٢,٨٪. وقفز سعر زيت الوقود والوقود الآخر ٥٧,٨٪ على أساس سنوي، بعد أن كان ٤٣,٧٪ في أغسطس. وسجل مؤشر الطاقة الكلي ارتفاعاً نسبته ١٩٪ سنوياً، مقارنةً بـ١٥,٤٪ في الشهر السابق.

تداعيات إقليمية في مقاطعات الأطلسي

كانت مقاطعات الأطلسي الأكثر تأثراً بهذه الزيادات، خصوصاً لأن زيت الوقود يُستخدم على نطاق واسع في تدفئة المنازل هناك. وفي نوفا سكوشا، سجّلت الأسعار أعلى نموٍ غير مرتبطٍ بالطاقة في المنطقة، بنسبة ٣,٣٪ سنوياً، رغم أن النسبة الوطنية بلغت ٣,١٪.

ارتفاعات في السكن والنقل وتباطؤ في البقالة

ارتفعت تكاليف السكن ١,٨٪ سنوياً، بعد أن كانت ١,٥٪ في أغسطس، بينما صعدت الإيجارات ٢,٨٪ دون تغيير عن الشهر السابق. وارتفعت تكاليف التأمين على المنازل والرهون العقارية ٤,٩٪، وصيانة المنازل ١,٢٪، بينما انخفضت فوائد الرهن العقاري ٠,٢٪. وارتفعت تكاليف النقل ٨,٤٪، لكن أسعار البقالة سجلت زيادةً متواضعةً نسبتها ١,٧٪، وهي أدنى مستوى منذ مايو ٢٠٢٤، رغم أنها لا تزال أعلى بنسبة ٣٣٪ مقارنةً بسبتمبر ٢٠٢٠.

انخفاضات ملحوظة في بعض السلع الغذائية

انخفض سعر الخضروات الطازجة ٢,٩٪ مقارنةً بالسنة السابقة، كما تراجعت أسعار السكر والحلويات ٢,٧٪. أما لحم البقر، فارتفع سعره ٨,٧٪ سنوياً، بعد أن كان ١١٪ في أغسطس. وارتفعت الأسعار موسمياً ٠,٤٪ بين أغسطس وسبتمبر.

توقعات سياسية واقتصادية قادمة

النسبة المُبلَّغ عنها أقل من التوقعات التي كانت عند ٣,٢٪. ويحدد بنك كندا سعر الفائدة في ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤، والسعر الحالي لمعدل السياسة النقدية هو ٢,٢٥٪. وتوقّعت الأسواق رفعاً قدره ربع نقطة قبل نهاية العام. وكان البنك قد توقّع في يوليو أن يتراجع التضخم إلى نحو ٢,٥٪ في النصف الثاني من ٢٠٢٦. وحذر الحاكم تيف ماكلِم من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية سيؤدي إلى ارتفاع التضخم المتوقع في كندا.