لا توجد معلومة في الوقائع المقدمة تشير إلى وجود سنة لصلاة العصر، سواء قبلها أو بعدها. والسؤال «هل صلاة العصر لها سنة؟» يُجاب عنه مباشرةً بأن المقال لا يتضمن أي إشارة إلى ركعات مستحبة مرتبطة بهذه الصلاة، ولا إلى عددٍ أو وقتٍ أو حكمٍ شرعيٍّ خاصٍّ بها، ولا إلى اختلاف بين المدارس الفقهية في ذلك، ولا إلى أقوال العلماء أو تفصيلات عملية في أدائها.

ما ورد في المقال عن صلاة العصر

يقتصر ما ورد في المقال على المعلومات الأساسية المتعلقة بصلاة العصر كفريضة من الصلوات الخمس المفروضة يوميًّا في الإسلام. وهي تتكون من أربع ركعات في الأصل، وتُصلى جماعةً مع سكوت الإمام فيما عدا التكبير والإعتدال والتسليم. ويبدأ وقتها عند نزول الشمس نصف المسافة بين الزوال وغروب الشمس، وينتهي عند الغروب. وقد اختلفت المدارس الفقهية في تحديد بداية الوقت بدقة: فبعضها يجعلها حين يساوي ظل الجسم طوله الحقيقي زائدًا بظله عند الزوال، وبعضها الآخر يجعلها حين يصبح الظل ضعف طول الجسم. كما أن الآية ٢٣٨ من سورة البقرة تشير إلى «الصلاة الوسطى» التي فسَّرها علماء الإسلام بأنها إما صلاة العصر أو صلاة الفجر، وأمر الله تعالى بالمحافظة عليها في وقتها بأي ثمن. وورد اسم «العصر» في القرآن الكريم كاسم لسورة مستقلة هي السورة رقم ١٠٣ في المصحف، وتسمى «سورة العصر».

ما لم يرد في المقال إطلاقًا

لم يُذكر في المقال أي شيء عن سنة صلاة العصر، سواء من حيث وجودها أو عدمها، أو عدد ركعاتها أو وقت أدائها أو حكمها الشرعي. كما لم يُذكر أي تفصيل حول كونها مؤكدة أو غير مؤكدة، ولا حول شروط أدائها أو خطوات تنفيذها. ولا يوجد أي إشارة إلى آراء العلماء أو الاختلافات بين المذاهب في هذه المسألة، ولا إلى أسماء محددة لعلماء أو كتب أو فتاوى. كذلك لم يُذكر أي تفصيل عن صلاة العصر في بلد معين أو في سياق زمني أو مكاني محدد، ولا عن إحصائيات أو اتجاهات بحث أو ردود فعل. وكل ما يتعلق بمفهوم «السنة» في سياق صلاة العصر — من تعريف أو تطبيق أو تحليل — غائب تمامًا من النص.

خلاصة الجواب

بناءً على الوقائع المقدمة، لا يمكن الإجابة عن سؤال «هل صلاة العصر لها سنة؟» بإيجاب أو نفي قاطع، لأن المقال لا يحتوي على أي معلومة تتعلق بهذه المسألة أصلًا. فالتركيز فيه حصريًّا على الطبيعة الفرضية للصلاة، ووقتها، وعدد ركعاتها، وارتباطها بالآيات القرآنية، واسم السورة التي سميت باسمها. أما ما يخص السنة — قبل الفريضة أو بعدها — فهو خارج نطاق ما ورد، ولا يُبنى عليه أي استنتاج من هذه المعطيات وحدها.