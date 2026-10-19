لينكد إن هي خدمة شبكات اجتماعية أمريكية موجهة بشكل أساسي للأعمال والتوظيف، وتُستخدم عالمياً كأداة للتواصل المهني وتطوير المسار الوظيفي. تتيح هذه المنصة للباحثين عن عمل نشر سيرهم الذاتية، بينما تسمح لأصحاب العمل بنشر عروض الوظائف المتاحة، مما يجعلها جسراً أساسياً يربط بين الكفاءات والفرص المهنية في سوق العمل العالمي.

تاريخ التأسيس والنمو العالمي

أُطلقت المنصة في 5 مايو 2003 على يد كل من ريد هوفمان وإريك لي. حصلت الشركة على تمويل من شركات رأس مال مغامر، منها سيكويا كابيتال، مما ساعد في توسيع نطاق عملياتها. شهدت المنصة نمواً مستمراً في قاعدة مستخدميها؛ ففي عام 2007، وصل عدد المستخدمين إلى 10 ملايين مستخدم. وبحلول أوائل عام 2026، بلغ عدد الأعضاء المسجلين أكثر من 1.3 مليار عضو، مما يعكس الانتشار الواسع للمنصة التي أصبحت متاحة في أكثر من 200 دولة وإقليم. لتدعيم وجودها العالمي، فتحت لينكد إن مكاتب حول العالم، بما فيها الهند وأستراليا وأيرلندا. وفي أكتوبر 2010، احتلت المنصة المرتبة العاشرة في قائمة "سيلكون فالي إنسايدر" لأكثر الشركات الناشئة قيمة. تمثل نقطة تحول كبرى في تاريخ الشركة عندما اشترت مايكروسوفت لينكد إن في ديسمبر 2016 مقابل 26.2 مليار دولار، وهو ما كان أكبر استحواذ لشركة مايكروسوفت في ذلك الوقت.

الميزات الوظيفية ونموذج الإيرادات

توفر المنصة مجموعة متنوعة من الأدوات لتعزيز الشبكة المهنية. يمكن للمستخدمين دعوة أشخاص آخرين ليكونوا اتصالات، حتى لو لم يكونوا أعضاء بعد. كما تتيح إمكانية إنشاء والانضمام إلى مجموعات متخصصة، واستخدام المنصة لتنظيم فعاليات غير متصلة بالإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين كتابة المقالات ونشر الصور ومقاطع الفيديو لتبادل المعرفة والخبرات. منذ عام 2015، جاء معظم إيرادات الشركة من بيع الوصول إلى معلومات الأعضاء للموظفين ومحترفي المبيعات. وقد أطلقت لينكد إن بوابة إعلانية خاصة بها باسم "لينكد إن أدز". وتعتمد استراتيجية التسويق بشكل كبير على المنصة، حيث استخدم 94% من مسوقي الأعمال للشركات لينكد إن لتوزيع محتواهم منذ عام 2017.

التحديات والقيود الجغرافية

على الرغم من نجاحها، واجهت المنصة انتقادات متعددة تتعلق بخيارات التصميم مثل ميزة التوصيات، وانتقد استخدام حسابات البريد الإلكتروني للأعضاء لإرسال رسائل بريد عشوائي. كما تعرضت لانتقادات لسوء تعاملها مع المعلومات المضللة والخاطئة، وارتبط ذلك بجائحة كوفيد-19 والانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. على صعيد الأمن السيبراني، تعرضت المنصة لاختراقات أمنية كبيرة؛ ففي عام 2012، سُرقت ونشرت تجزئات التشفير لما يقرب من 6.4 مليون مستخدم. وفي عام 2016، عُرضت للبيع 117 مليون اسم مستخدم وكلمة مرور لـلينكد إن. على المستوى الجغرافي السياسي، حظرت روسيا المنصة في عام 2016، وحظرتها كازاخستان في عام 2021، ثم حذت الصين حذوها وحظرت المنصة في عام 2023، مما يعكس تحديات تواجهها المنصة في بعض الأسواق العالمية بسبب القيود التنظيمية والسياسية.