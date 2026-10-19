يُعد المولد النبوي الشريف عيداً سنوياً يحتفل به المسلمون إحياءً لذكرى ميلاد النبي محمد، ويوافق تاريخه يوم 12 من شهر ربيع الأول، وهو الشهر الثالث في التقويم الهجري. وعلى الرغم من اهتمام الكثيرين بمعرفة التاريخ الميلادي الدقيق لهذا اليوم لعام 2026، فإن المعلومات المتاحة لا تتضمن تواريخ ميلادية محددة لذلك العام، حيث يعتمد تحديد التاريخ الفعلي على الحسابات الفلكية لشهر ربيع الأول التي قد تختلف قليلاً حسب الرؤية أو الحسابات العلمية المتبعة في كل دولة. وبالتالي، لا يمكن تحديد موعد الاحتفال بالعام الميلادي بدقة قبل الاقتراب من التاريخ الهجري المعتمد.

الأصول التاريخية والاعتراف الرسمي بالعيد

تعود جذور الاحتفال بهذا اليوم إلى فترات تاريخية مبكرة، حيث يُعتقد أن القائد المسلم كوكبوري، الذي كان نائباً للسلطان صلاح الدين الأيوبي (الذي حكم بين عامي 1174 و1193)، كان أول من احتفل بالمولد النبوي علناً. وقد أقيم هذا الاحتفال الأول في مراسم مبهرة وكبيرة داخل المسجد النبوي بالمدينة المنورة، مما وضع سابقة للاحتفالات اللاحقة التي انتشرت عبر العصور. مع مرور الوقت، تحول هذا الاحتفال من حدث محلي أو فردي إلى عطلة رسمية معترف بها على نطاق واسع. فقد أعلن العثمانيون، تحت حكم السلطان مراد الثالث (الذي حكم بين عامي 1574 و1595)، المولد النبوي عطلة رسمية، مما ساهم في ترسيخ مكانته كمناسبة وطنية ودينية مهمة في الدولة العثمانية وما تبعها من مناطق. وفي الوقت الراهن، يعتبر المولد عطلة وطنية معترف بها في معظم الدول ذات الأغلبية المسلمة، مما يعكس قبوله الواسع كأحد أهم المناسبات الدينية في العالم الإسلامي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن النص لا يذكر أي تفاصيل عن احتفالات مصر تحديداً لعام 2026، ولا توجد معلومات عن قرارات حكومية مصرية بخصوص عطلة ذلك العام، كما لا توجد معلومات عن ردود الفعل الحكومية الحديثة تجاه المولد بشكل عام.

طقوس الاحتفال والمواقف المذهبية المختلفة

تتنوع ممارسات الاحتفال بالمولد النبوي لتشمل جوانب روحية واجتماعية متعددة. يقام خلال هذه المناسبة ما يعرف بـ "المحفلات"، وهي مجالس تُلقى فيها قصائد دينية تمجيداً للنبي محمد ومدحاً لشمائله. يصاحب إقامة هذه المحفلات عادةً تقديم وليمة أو وجبة طعام مشتركة، رغم أن التفاصيل الدقيقة للأطعمة المقدمة غير محددة سوى بالإشارة العامة إلى الولائم. بالإضافة إلى ذلك، ترتبط بالمولد عادات أخرى مثل صيام النوافل، والإكثار من الصلاة والذكر، بهدف التقرب إلى الله وتجديد الانتماء الروحي للنبي الكريم. على الرغم من الانتشار الواسع للاحتفال، إلا أن الموقف الديني منه ليس موحداً لدى جميع المسلمين، ويعكس الاختلافات الفقهية بين المذاهب والطوائف الإسلامية. فتوافق المدارس السنية الحنفية والمالكية والشافعية على جواز الاحتفال بالمولد، كما يوافق الشيعة أيضاً على الاحتفال بهذه المناسبة. ومن جانب آخر، يتخذ فقهاء ديوبندي موقفاً وسطاً، حيث يعتبرون المسألة قضية خلاف علمي واختلاف فقهي، ويعرضونها كمجال للاجتهاد والخلاف الفقهي دون تحريم قطعي. في المقابل، تعتبر السلفية والوهابية الاحتفال بالمولد بدعة مذمومة وتحظره تماماً، مستندين في ذلك إلى فهمهم الخاص لأصول التشريع. وهكذا، يكمن الاختلاف الرئيسي بين الموافقة السنية الشيعية والتحريم السلفي الوهابي، مما يعني أن المولد ليس مقبولاً عالمياً لدى جميع المسلمين، وأن الفرق بين المذاهب تؤثر بشكل مباشر على طبيعة الاحتفال أو عدمه في المناطق المختلفة حول العالم.