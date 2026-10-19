قد يعود المدافع الإسباني سيرخيو راموس إلى الدوري الإسباني عبر بوابة نادي خيتافي، حيث يُتوقع أن ينضم إلى صفوف الفريق كلاعب حر. هذا التحرك المحتمل يأتي في وقت تشهد فيه سوق الانتقالات الأوروبية حراكاً مكثفاً حول مواهب شابة ونجوم مخضرمين.

مطالب مالية ضخمة لبيع أليكس سكوت

يُشير التقرير إلى أن نادي بورنموث قد يطلب مبلغاً يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات لاعبه أليكس سكوت. يبلغ عمر اللاعب 23 عاماً، وهو ما يجعله هدفاً لكبار الأندية الإنجليزية الراغبة في تعزيز خط الدفاع. تشيلسي وليفربول هما أبرز الأندية التي أبدت اهتمامها بالتعاقد مع سكوت. يظل المبلغ المطلوب عائقاً كبيراً أمام أي صفقة محتملة، رغم الرغبة القوية من جانب الناديين في ضم المواهب الشابة.

فيرتز يتمسك بالبقاء في ليفربول

على الرغم من الاهتمام الذي أظهره نادي تشيلسي، يعتزم فلوريان فيرتز البقاء ضمن صفوف باير ليفركوزن. اللاعب الألماني البالغ من العمر 23 عاماً يفضل الاستقرار مع فريقه الحالي بدلاً من الانتقال إلى العاصمة لندن. هذا القرار يعكس رغبة فيرتز في مواصلة مشواره الكروي مع فريقه، متجاهلاً العروض المغرية التي قد تصل إليه من فرق أخرى. يبقى الوضع واضحاً بالنسبة للاعب الذي يرى مستقبله مرتبطاً بفريقه حالياً.

تنافس أوروبي على المواهب الشابة

يراقب توتنهام عن كثب المهاجم الألماني يونيس إبنوتاليب القادم من آينتراخت فرانكفورت. كما أبدى السبيرز اهتماماً بالتعاقد مع يوإيتو سوزوكي البالغ من العمر 24 عاماً واللاعب بفرايبورغ. من جانبه، يتابع نيوكاسل يونايتد أداء ديفيد أوتوربي (19 عاماً) لاعب فالنسيا. يسعى النادي الإنجليزي لتدعيم صفوفه بمواهب واعدة من الدوريات الأوروبية الكبرى.

معركة برشلونة على المدافعين الشباب

يُراقب برشلونة المدافع دانيال بانجاكي (18 عاماً) القادم من بنفيكا البرتغالي. نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد قد يدخلان في منافسة شرسة مع النادي الكتالوني للحصول على توقيع اللاعب. كما يتنافس برشلونة وريال مدريد وليفربول على مدافع شتوتغارت فين جيلتش (20 عاماً). تُظهر هذه المعارك شدة التنافس بين الأندية الكبرى على اللاعبين الصغار ذوي الإمكانات العالية.

عقبات أمام انتقال خافي إسبارت

يراقب كل من أرسنال وتوتنهام شاب برشلونة خافي إسبارت (19 عاماً). ومع ذلك، فإن بندر الشراء المرتفع المسجل في عقده قد يشكل عائقاً كبيراً أمام أي محاولة للانتقال. يُعد هذا الشرط المالي عاملاً حاسماً في تحديد مستقبل اللاعب، مما قد يدفع الأندية الراغبة فيه إلى إعادة حساباتها قبل تقديم عروض رسمية.