تدرس شركة سامسونج استبدال شريحة Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 بشرائحها الداخلية Exynos 2700 ضمن هواتف Galaxy S27 Ultra، وسط تقارير تشير إلى عدم قدرة المعالج الخارجي على تلبية متطلبات الأداء الحرارية. من المتوقع أن تطرح الشركة الكورية الجنوبية هذه السلسلة في أوائل عام 2027، مما يضع خيارات التصنيع تحت مجهر المراجعة الفنية والمالية.

اختلافات فنية حول كفاءة التبريد

أفادت التقارير بأن شريحة كوالكوم لم تتمكن من الوفاء بالمعايير الحرارية التي تفرضها سامسونج لأجهزتها الرائدة. ردت كوالكوم على هذه المزاعم مؤكدة استمرار تعاونها الوثيق مع الشركات المصنعة لضمان جودة المنتجات. يأتي هذا الجدل بعد إعلان سامسونج في أبريل 2026 أن شريحتها القادمة ستعتمد على تقنية تصنيع متطورة بدقة 2 نانومتر.

تسريبات التصميم والتشكيلة الجديدة

تشير التسريبات الأخيرة إلى تصميم جديد لوحدة الكاميرا الأفقية المستوحاة من هواتف آيفون برو. قد تتضمن التشكيلة طراز Galaxy S27 Pro الذي يفتقر إلى قلم S Pen المميز لسلسلة أولترا. كان هاتف Galaxy S22 Ultra آخر موديل أولترا يعتمد على شريحة Exynos في أسواق مختارة، مما يجعل العودة المحتملة لهذه الشريحة حدثاً مهماً للمتابعين.

توقعات حصة السوق والاستثمارات

ذكرت تقارير نشرها في 16 أكتوبر 2026 تفوق الشريحة الداخلية في اختبارات الكفاءة مقارنة بالمنافسين. توقعت تحليلات فبراير 2026 أن تشكل شريحة Exynos 2700 حوالي 50% من تشكيلة Galaxy S27 المقبلة. أنفقت سامسونج نحو 9.7 مليار دولار على معالجات الهواتف المحمولة في عام 2025 لدعم قدراتها التصنيعية الذاتية.