أطلقت شركة شاومي رسمياً نظام الطلبات المسبقة المدفوعة بالكامل في الصين لجهازها الجديد لإزالة عث الغبار، المعروف باسم ميجيا 3. يمثل هذا الإطلاق خطوة جديدة في سوق الأجهزة المنزلية الذكية، حيث يركز الجهاز على تحسين كفاءة التنظيف من خلال تقنيات متقدمة.

تحسن ملحوظ في قوة الشفط ونظام جمع الغبار

يتميز الجهاز بقوة شفط تصل إلى 16 كيلو باسكال، وهو ارتفاع كبير مقارنة بالإصدار السابق الذي كانت قوته 12 كيلو باسكال فقط. يعتمد النظام على آلية جمع غبار مبتكرة تعتمد على كأسين مزدوجين لضمان فصل فعال للشوائب.

يلتقط الكأس الأول الأوساخ الكبيرة الحجم، مما يمنع انسداد الفلاتر ويحافظ على استمرارية الأداء. بينما يقوم الكأس الثاني بفصل الجسيمات الدقيقة باستخدام تدفق هوائي حلزوني، مما يعزز من نقاء الهواء الخارج من الجهاز.

تقنيات تنظيف وتعقيم حراري متقدمة

يضم رأس التنظيف تقنية الرنين ثلاثية المناطق التي تقدم 15,000 ضربة عالية التردد في الدقيقة. يساعد هذا التصميم المبتكر على تقليل تشابك الشعر بشكل فعّال، مما يسهل عملية الصيانة الدورية للجهاز.

إلى جانب ذلك، يتضمن الجهاز فلترًا يتكون من ست مراحل كاملة لتنقية الهواء. كما يوفر تعقيماً باستخدام أشعة LED فوق البنفسجية للقضاء على البكتيريا والعوالق الضارة.

وظيفة التجفيف بالهواء الساخن والسعر التنافسي

تضيف شاومي وظيفة تجفيف بالهواء الساخن تصل درجة حرارتها إلى 65 مئوية، وهي أعلى بـ 15 درجة مئوية من الطراز السابق. تهدف هذه الحرارة المرتفعة إلى إبطاء نمو عث الغبار وتجفيف الأسطح المعالجة بفعالية.

يُباع الجهاز بسعر 249 يوان صيني، ما يعادل تقريباً 37 دولاراً أمريكياً. يتوفر حالياً حصرياً عبر نظام الطلب المسبق داخل السوق الصينية، مع الإشارة إلى أن الإصدار العادي أقل تكلفة من طراز برو اللاسلكي.