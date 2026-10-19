تستعد شركة فيفو الصينية للكشف عن هواتفها الذكية من سلسلة S70 خلال شهر نوفمبر القادم، في موعد يتزامن مع توقعات بإطلاق منافسين قويين من شركات أوبو وهونور. تشير المعلومات المسربة إلى أن هذا الإصدار سيشهد نقلة نوعية في قدرات التصوير، خاصة فيما يتعلق بالعدسات التلسكوبية القابلة للإرفاق.

مواصفات الشاشة والأداء القوي

يُرجح أن يحافظ الهاتف على معايير عالية في عرض المحتوى المرئي، مستفيداً من تجربة السلسلة السابقة التي قدمت شاشة AMOLED بحجم 6.59 بوصة بدقة 2750 × 1260 بكسل. يصل معدل تحديث تلك الشاشات إلى 144 هرتزاً، بينما يبلغ سطوعها الذروة 5000 شمعة، مما يضمن وضوحاً عالياً تحت مختلف الظروف الضوئية. يعتمد الأداء الداخلي على معالج Snapdragon 8s Gen 3، مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 غيغابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 512 غيغابايت. يعمل النظام بواجهة OriginOS 6 المستندة إلى أندرويد 16، ما يوفر تجربة استخدام سلسة ومتطورة للمستخدمين.

ثورة في نظام الكاميرات والملحقات

قد يقدم هاتف Vivo S70 كاميرا بيريسكوب بمستشعر كبير، وهو ما يمثل تطوراً ملحوظاً مقارنة بالأجيال السابقة. ذكرت التسريبات أن الجهاز سيضم دعامة تكبير تلسكوبي قابلة للإرفاق، وهي ميزة كانت حصرية سابقاً لسلسلة X الفاخرة من فيفو. قد يحصل الهاتف أيضاً على مستشعر تليفوتو أكبر حجماً، حيث تحتوي النماذج الحالية مثل S60 على عدسة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل وتكبير بصري 3x. تتضمن المجموعة أيضاً كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 50 ميجابكسل، مما يعزز تنوع الخيارات التصويرية.

الاستقلالية والحماية البيئية

تعتمد البطارية في هذه الأجهزة على تقنية السيليكون-كربون، وتصل سعتها إلى 7200 مللي أمبير ساعة، مما يضمن استقلالية طويلة الأمد. يدعم الجهاز الشحن السلكي السريع بقوة 90 واطاً، مما يقلل من وقت الانتظار لإعادة الشحن الكامل. كما يحمل الهاتف تصنيف مقاومة عالي للماء والغبار وفق معايير IP68 وIP69، مما يجعله قادراً على تحمل الظروف البيئية القاسية. تتنافس فيفو في سوق مزدحم، حيث يُتوقع طرح سلسلة Honor 700 ومجموعة Oppo Reno 17 في الصين خلال نفس الفترة الزمنية، مما يضع ضغطاً إضافياً على الشركة لتقديم مواصفات تنافسية وجذابة للمستهلكين.