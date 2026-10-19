أعلنت شركة ون بلس عن توفر هاتفها الجديد OnePlus 16 رسمياً في السوق الصينية حصرياً، دون خطط لإصدار عالمي للجهاز. جاء الإعلان وسط منافسة شرسة في قطاع الهواتف الذكية التي تتميز بمواصفات تقنية متقدمة.

مواصفات تقنية استثنائية وأداء عالي

يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 القوي، مدعوماً بشاشة LTPO OLED بحجم 6.78 بوصة. تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 185 هرتزاً في بعض الألعاب لضمان سلاسة الأداء. تبرز البطارية بسعة 9000 مللي أمبير ساعة كعنصر جذب رئيسي، مع دعم الشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

نظام كاميرات متكامل ومبيعات قياسية

يتضمن الجهاز نظام كاميرات ثلاثية يتكون من عدسة واسعة بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة عريضة فائقة أيضاً بدقة 50 ميجابكسل. حققت هذه المواصفات نجاحاً تجارياً سريعاً، حيث بيع أكثر من 70 ألف وحدة خلال الساعة الأولى من بدء التوفر الرسمي.

إصدارات جديدة من POCO وهونر

كشفت شركة POCO عن هواتف X8 Pro وX8 Pro Max التي تركز على الأداء والمتانة. يحمل طراز X8 Pro Max معالج Dimensity 9500s وبطارية 9000 مللي أمبير مع شحن 100 واط، بينما يعتمد طراز X8 Pro الأصغر على معالج Dimensity 8500 Ultra وشاشة AMOLED بحجم 6.59 بوصة. يتمتع الطرازان بحماية IP69K وزجاج Gorilla Glass 7i وتحديثات أمنية لمدة ست سنوات، بسعر 42,999 روبية للطراز الأكبر و33,999 روبية للأصغر في الهند. من جانبها، أكدت Honor إطلاق سلسلة Win 2 في الصين بتاريخ 21 أكتوبر، وتشمل الطرازات Win 2 وWin RT 2 وWin Turbo 2 بشاشات دقة 2K ومعدل تحديث 185 هرتزاً. يحتوي طراز Win 2 على معالج Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 وبطارية 10,100 مللي أمبير مع مروحة تبريد، بينما يضم طراز Win RT 2 بطارية أكبر بسعة 12,070 مللي أمبير ساعة. يعمل الجهاز اللوحي Win Tablet بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 وشاشة OLED مع نظام تبريد نشط.

تطورات في أجهزة جوجل وآبل وفيفو

حصل هاتف vivo X500E على شهادة بلوتوث برقم طراز V2656 قبل إطلاقه المتوقع، ويُتوقع أن يحمل معالج Dimensity 9500 وبطارية 7500 مللي أمبير وكاميرا رئيسية 50 ميجابكسل. كشفت جوجل عن متتبع اللياقة البدنية Fitbit Edge بشاشة OLED مقاس 1.34 بوصة ونظام GPS مدمج، ويدعم مراقبة تخطيط القلب ECG مع بطارية تدوم سبعة أيام، بسعر 179.99 دولار ونسخة خاصة من ستيفن كوري بـ219.99 دولار، مع بدء المبيعات في 27 أكتوبر. أعلنت أبل عن مركز المنزل الذكي HomeView بشاشة لمس 7 بوصات ومعالج A18، يدعم Siri مع Apple Intelligence وكاميرا 12 ميجابكسل، بسعر 299 دولار وطرحه في 13 نوفمبر، لكنه لن يكون متاحاً في الاتحاد الأوروبي بسبب لوائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بـSiri. بدأت واتساب اختبار ميزة جدولة الرسائل قريباً لجميع المستخدمين، بينما بدأ طلبات الشراء المسبقة لهاتف iPhone Duo مع بدء الشحن الأسبوع المقبل.