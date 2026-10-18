تعريف الذهان النفاسي وأعراضه الرئيسية

الذهان النفاسي، المعروف أيضاً باسم ذهان النفاس أو الذهان المحيط بالولادة، هو حالة نفسية نادرة وخطيرة تتميز بظهور مفاجئ لأعراض ذهانية shortly بعد الولادة. يحدث هذا الاضطراب عادةً خلال أسبوعين من الولادة، على الرغم من أن الخطر يستمر لشهور عدة بعد الميلاد. يُعتبر الذهان النفاسي حالة طارئة نفسية تتطلب غالباً دخول المستشفى بشكل عاجل بسبب التطور السريع للأعراض الذي يثير مخاوف جدية بشأن سلامة الأم والرضيع.

تظهر الأعراض بشكل متنوع وشديد، وتشمل الأوهام والهلاوس والكلام غير المنظم مثل الكلام غير المترابط. قد تظهر أيضاً سلوكيات حركية شاذة مثل الجمود النفسي (catatonia). بالإضافة إلى ذلك، ترتبط الحالة بأعراض أخرى مثل الارتباك الشديد والأفكار غير المنظمة وصعوبة النوم الشديدة. تتضمن التقلبات في اضطرابات المزاج ظهور الاكتئاب والتهيج والهوس أو مزيج منها. قد توجد خصائص معرفية مثل الوعي المتقطع (التقلب) أو التوهان. من بين الأعراض المخيفة التي قد يعاني منها المريض أوهام سوء التعرف أو البارanoia.

أسباب الإصابة وعوامل الخطر المحتملة

السبب الحالي للذهان النفاسي غير معروف تماماً، لكن الأدبيات الحديثة تشير إلى حدوث المتلازمة في سياق مرض ثنائي القطب المعروف أو الجديد. تقترح أدلة متزايدة أن التغيرات الهرمونية والمناعية تلعب دوراً كعوامل مساهمة محتملة. كما تلعب الوراثة واضطراب الإيقاع اليومي دوراً محتملاً في بدء الاضطراب.

لا يوجد إجماع كامل حول عوامل الخطر، لكن الدراسات تقترح أن فقدان النوم والحمل الأول (البكارة) قد يساهمان في الإصابة. نوبات الذهان النفاسي السابقة قد تلعب دوراً هاماً في زيادة خطر الإصابة. التشخيصات النفسية السابقة، خاصة اضطراب ثنائي القطب لدى الفرد أو عائلته، ترفع خطر الإصابة بشكل كبير. يقترح الجدل الخبير الحديث فهم الذهان النفاسي كجزء من طيف ثنائي القطب، وقد أوصى بعض الخبراء بتصنيفه كفئة مميزة ضمن فصل اضطرابات ثنائي القطب في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية DSM.

التشخيص والعلاج الطبي للحالة

لا توجد أدوات فحص أو تقييم متاحة لتشخيص الذهان النفاسي حالياً. يجب أن يتم التشخيص من قبل الطبيب المعالج بناءً على الأعراض المقدمة للمريض وفقاً لمعايير تشخيصية في الدليل التشخيصي DSM-5. لتوثيق الحالة في هذا الدليل، يُستخدم المحدد "ببداية محيط بالولادة". يُشخّص مع تشخيص مثل "اضطراب ذهاني قصير" أو "اضطراب ثنائي القطب I" إذا بدأت الأعراض خلال 4 أسابيع من الولادة. يجب استبعاد الأسباب النفسية وغير النفسية الأخرى عبر فحوصات مخبرية وتصويرية وعرض سريري دقيق.

يشمل العلاج خيارات دوائية وإجراءات طبية متعددة. قد تشمل الأدوية المستخدمة البنزوديازيبينات والليثيوم ومضادات الذهان. قد تشمل الإجراءات العلاجية الصدمة الكهربائية (ECT) في الحالات الشديدة. في حالات وجود تاريخ لاضطراب ثنائي القطب أو نوبات سابقة، يُستخدم الدواء الوقائي. يُظهر استخدام الليثيوم الوقائي تقليل حدوث النوبات الذهانية أو ثنائية القطب بعد الولادة. يمكن إعطاء الدواء الوقائي طوال فترة ما بعد الولادة أو مباشرة بعد الولادة، وذلك لحماية الأم من انتكاسات قد تهدد سلامتها وسلامة رضيعها.