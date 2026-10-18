أعلنت شركة أنتروبيك اليوم عن تأسيس «صندوق للمنفعة العامة» ككيان مملوك بالكامل لها، بهدف دعم المشاريع التي تخدم الصالح العام. ستخصص الشركة نسبة 5% من أسهمها لهذا الصندوق الجديد.

هيكلية الملكية وآلية الزيادة

يتمتع الصندوق بوضع قانوني مستقل رغم كونه مملوكاً للشركة الأم بشكل كامل. تمنح الهيكلية الجديدة أنتروبيك الحق في إضافة 2% إضافية إلى حصة الصندوق لكل زيادة بنسبة 50% في قيمة الشركة. تهدف هذه الآلية إلى ضمان استمرار الدعم المالي مع نمو أصول المؤسسة.

استخدامات الأموال المخصصة

قد تُوجه أموال الصندوق نحو تقديم تبرعات كبيرة للمنظمات غير الربحية التقليدية. كما يحق للصندوق توزيع الأموال مباشرة على فئات سكانية محددة تستفيد من هذه الموارد. يعكس هذا التنوع في آليات الإنفاق رغبة الشركة في تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومباشر.

خلفية الاستثمار في تأثير الذكاء الاصطناعي

سبق لهذه الخطوة أن خصصت أنتروبيك مبلغ 200 مليون دولار لدراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل. ذكرت الشركة أن التسارع السريع في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستدعي تبني نهج أكثر جرأة في التعامل مع تداعياته. يأتي الإعلان وسط تحديات تواجه القطاع التكنولوجي فيما يتعلق بالثقة العامة.

موقف الإدارة والخطوات القادمة

أكد الرئيس التنفيذي داريو أمودي أن قطاع الذكاء الاصطناعي يواجه أزمة ثقة أساسية تتطلب معالجة جادة. وعدت أنتروبيك بنشر تفاصيل شاملة حول هيكلية الحوكمة الخاصة بالصندوق خلال الأشهر المقبلة. يهدف هذا الوعد إلى توضيح آليات الرقابة واتخاذ القرار داخل الكيان الجديد.