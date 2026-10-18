اليقطين هو قرع شتوي مُزروع ينتمي إلى جنس القرعيات، ويُطبق المصطلح غالباً على الأصناف المستديرة ذات اللون البرتقالي. وعلى الرغم من عدم وجود تعريف علمي محدد ودقيق لمصطلح "يقطين"، إلا أنه يُستخدم أحياناً بالتبادل مع مصطلحي "قرع" أو "قرع شتوي". يشير هذا المصطلح في الاستخدام الشائع إلى أنواع مختلفة من القرع ذات مظهر متغير وتنتمي لأنواع متعددة ضمن جنس القرعيات، مما يجعله نباتاً متنوعاً جداً من الناحية التصنيفية والزراعية.

التصنيف العلمي والأنواع التابعة لجنس القرعيات

يشمل الاستخدام الشائع لمصطلح اليقطين أصنافاً معينة تنتمي إلى عدة أنواع علمية داخل جنس القرعيات. ومن هذه الأنواع: Cucurbita argyrosperma، وCucurbita ficifolia، وCucurbita maxima، وCucurbita moschata، وCucurbita pepo. يُعد يقطين النوع C. pepo من أقدم النباتات المدجنة المعروفة في التاريخ الزراعي للإنسان. تتسم هذه النباتات بتنوع كبير في أشكالها وألوانها، حيث لا يقتصر المصطلح على نوع واحد بل يغطي طيفاً واسعاً من الأصناف التي قد تختلف في حجمها وقشرتها وطعمها.

تتميز ثمار اليقطين ببنية تشريحية محددة، حيث تغلف القشرة السميكة بذوراً صالحة للأكل ولُباً داخلياً. تُزرع هذه الأصناف الآن على مستوى العالم لأغراض متعددة تشمل الاستخدامات الطهيية، والزينة، والأغراض الثقافية المحددة. يعتمد اختيار الصنف المزروع على الغاية منه، فبينما تُخصص بعض الأصناف للطعام، تُخصص أخرى للزينة فقط.

الأصل الجغرافي والتاريخ الزراعي لليقطين

تعود أصول الأنواع البرية وأوائل الأنواع المدجنة من جنس القرعيات إلى قارة أمريكا الشمالية. وتشمل المناطق الأصلية أجزاء من شمال شرق المكسيك الحالي والجنوب الأمريكي. حدثت الزراعة الأولى لهذا النبات في منطقة أمريكا الوسطى (Mesoamerica)، حيث تعود أدلة زراعة النوع C. pepo إلى فترة ما بين 7000 قبل الميلاد و5500 قبل الميلاد. هذا التاريخ الطويل يجعل من اليقطين أحد المحاصيل الزراعية القديمة التي لعبت دوراً مهماً في الحضارات المبكرة.

مع مرور الوقت وانتشار الزراعة، انتقلت زراعة اليقطين إلى مختلف أنحاء العالم. اليوم، يُعتبر محصولاً عالمياً يُزرع في العديد من الدول لاستخداماته المتعددة. ورغم الانتشار العالمي، تبقى الجذور التاريخية للنبات مرتبطة بشكل وثيق بالأمريكتين، مما يعكس رحلة طويلة من التدجين والتحسين الوراثي عبر آلاف السنين.

الاستخدامات الثقافية والطهيية لليقطين

يلعب اليقطين دوراً بارزاً في الثقافات والمهرجانات حول العالم، خاصة في مواسم الخريف. يُستخدم اليقطين بشكل متكرر كزخارف موسمية للخريف، ويُنحت ليصبح "فوانيس جاك-أو-لانترن" للزينة حول عيد الهالوين. هذه العادة تعكس الأهمية الرمزية للثمرة في الاحتفالات الشعبية.

عيد الشكر: تُعد فطيرة اليقطين جزءاً تقليدياً من وجبات عيد الشكر في كل من كندا والولايات المتحدة، مما يظهر اندماج المنتج في الهوية الغذائية لهذه البلدان.

تُعد فطيرة اليقطين جزءاً تقليدياً من وجبات عيد الشكر في كل من كندا والولايات المتحدة، مما يظهر اندماج المنتج في الهوية الغذائية لهذه البلدان. المنتجات المعلبة: يُنتج هريس اليقطين المعلب تجارياً وحشوات الفطائر عادةً من أصناف مختلفة عن تلك المخصصة للاستخدام الزخرفي. هذا التمييز مهم للمستهلك، إذ أن أصناف الزينة قد لا تكون مناسبة أو ذات جودة طهيية عالية مقارنة بالأصناف المخصصة للطعام.

يُظهر هذا التنوع في الاستخدامات كيف تحول اليقطين من مجرد محصول زراعي قديم إلى عنصر ثقافي وغذائي مركزي في العديد من المجتمعات الحديثة، مع الحفاظ على جذوره التاريخية في الأمريكتين.