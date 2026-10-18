لا توجد قائمة محددة لأفضل الهواتف في الحقائق المقدمة، ولكن يمكن تحديد مكانة الشركة كثالث أكبر بائع للهواتف الذكية عالمياً اعتباراً من عام 2025، حيث تتفوق عليها فقط شركتا آبل وسامسونج. تعتمد معظم هذه الأجهزة على نظام تشغيل Xiaomi HyperOS، المعروف سابقاً باسم MIUI، مما يعكس التطور التكنولوجي المستمر للشركة التي تأسست في بكين وتشتهر بأجهزتها الاستهلاكية وبرمجياتها.

المنافسة العالمية ومكانة السوق

تحتل شاومي المرتبة الثالثة بين أكبر بائعي الهواتف الذكية على مستوى العالم اعتباراً من عام 2025. لا تتفوق عليها في المبيعات سوى شركتي آبل وسامسونج، مما يضعها في صدارة صناعة التكنولوجيا العالمية. وقد شهدت الشركة نمواً ملحوظاً في حصتها السوقية، حيث بلغت حوالي 12% وفقاً لبيانات Counterpoint اعتباراً من أغسطس 2024، وهو ما جعلها ثاني أكبر بائع للهواتف عالمياً في تلك الفترة قبل أن تستقر في المركز الثالث لاحقاً.

نظام التشغيل والبرمجيات

تعتمد معظم هواتف شاومي على نظام تشغيل Xiaomi HyperOS، الذي كان يعرف سابقاً باسم MIUI. وصل عدد المستخدمين النشطين شهرياً على مستوى العالم إلى 754.1 مليون مستخدم حتى ديسمبر 2025. وكان نظام MIUI قد تجاوز حاجز 500 مليون مستخدم نشط شهرياً في عام 2020، مما يدل على الانتشار الواسع لنظام الشركة البرمجي وولاء قاعدة مستخدميها الكبيرة.

تاريخ التأسيس والنمو السريع

تأسست شاومي في عام 2010 في بكين بواسطة لي جون وستة شركاء آخرين. عمل لي جون كمدير تنفيذي في شركة Kingsoft، كما شارك في تأسيس وإدارة موقع Joyo.com، الذي تم بيعه إلى أمازون مقابل 75 مليون دولار في عام 2004. أطلقت شاومي هاتفها الذكي الأول في أغسطس 2011، وبحلول عام 2014، حققت حصة سوقية كبيرة للهواتف المباعة في الصين. بدأت الشركة ببيع منتجاتها عبر الإنترنت فقط قبل فتح متاجر فعلية، مما ساهم في خفض التكاليف وزيادة الوصول للعملاء.

تنوع المنتجات والإلكترونيات الاستهلاكية

إلى جانب الهواتف الذكية، تطور شاومي مجموعة واسعة من الإلكترونيات الاستهلاكية. تُعد الشركة مصنعة رئيسية لأجهزة مثل التلفزيونات والمصابيح اليدوية، وتشمل منتجاتها أيضاً الطائرات بدون طيار ومنقيات الهواء. تعتمد هذه الأجهزة على أنظمة إنترنت الأشياء ومنزل شاومي الذكي، كما طورت الشركة مجموعة خاصة بها من الأجهزة القابلة للارتداء، مما يجعلها علامة تجارية شاملة في مجال التكنولوجيا المنزلية والشخصية.

استراتيجية التسعير وإدارة المخزون

تحافظ شاومي على أسعار منتجاتها قريبة من تكاليف التصنيع وقائمة المواد الخام. يتم ذلك عبر إبقاء معظم المنتجات في السوق لمدة 18 شهراً، وهي مدة أطول من معظم شركات الهواتف الذكية الأخرى. تستخدم الشركة تحسين المخزون وعمليات البيع السريع بهدف الحفاظ على مخزون منخفض لديها، مما يساهم في كفاءة العمليات وتقليل الهدر المالي.

الإنجازات والاعتراف الدولي

تحتل شاومي المرتبة 232 في قائمة فورتشن غلوبال 500، وتُعد أصغر شركة مدرجة في هذه القائمة المرموقة. يُطلق على شاومي لقب "آبل الصين" بسبب نهجها في تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية وتصميم جذاب. باعت الشركة 149.4 مليون هاتف ذكي في عام 2020، مما يعكس قدرتها الإنتاجية والتسويقية الضخمة في سوق عالمي شديد التنافسية.