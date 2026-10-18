ستطرح شركة أبل أول حاسوب محمول من فئة ماك بوك مزود بشاشة لمس في السادس من نوفمبر، بعد إعلانها عن المنتج المحتمل في السابع والعشرين من أكتوبر.

تقنية العرض وميزات الواجهة الجديدة

يحتوي الجهاز الجديد على شاشة OLED مزدوجة الطبقات مشابهة لتقنية آيباد برو، مع دعم لجزيرة ديناميكية أصغر حجمًا من تلك الموجودة في الآيفون. لن يدعم الحاسوب تقنية التعرف على الوجه Face ID، بينما ستعرض الواجهة قائمة جديدة حول إصبع المستخدم عند لمس الأزرار حسب ما ذكر مارك غورمان.

سيُظهر البرنامج مجموعة تحكم موسعة عند النقر على عناصر شريط القائمة العلوي، مما يسهل التفاعل مع النظام دون الحاجة إلى أدوات إضافية.

مواصفات المعالجات وتأجيل شرائح 2 نانومتر

سيعتمد الجهاز على شرائح M5 Pro وM5 Max بدلاً من شرائح M6 المتوقعة سابقًا، في خطوة تزامنت مع قرار أبل تأجيل إطلاق شرائح 2 نانومتر الأولى لتسريع تطوير شريحة M7. قد تطرح الشركة نسخة أساسية من الجهاز المزود بشريحة M7 في ربيع العام المقبل.

تصميم الهيكل واستعدادات المتاجر

يتميز الهيكل الجديد بكونه أنحف وأخف وزنًا بفضل إعادة هندسة المكونات الداخلية، وهو ما يتوافق مع تقارير نشرة Power On التي أشارت إلى أن الإطلاق قد يتزامن مع أربعة أسابيع متتالية لإصدارات أبل الجديدة. تخطط أبل لعملية تجديد في متاجرها مساء الخامس من نوفمبر حتى صباح السادس منه.

يشير موعد التجديد إلى وضع لافتات ومنتجات جديدة على طاولات العرض في المتاجر استعدادًا لاستقبال العملاء في اليوم التالي.